Volvieron 9.5 de los 12 millones de ocupados que dejaron su actividad por la pandemia

La contingencia sanitaria provocó que 12 millones de personas ocupadas abandonaran sus actividades para resguardar su salud; de los referidos, 9.5 millones ya se han reincorporado al cierre del año pasado, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Lo anterior no quiere decir que dichas personas se encuentren desocupadas, simplemente que no están dispuestas a formar parte de la Población Económicamente Activa, por lo menos hasta que no mejoren las condiciones de salud.



Los desocupados sin embargo, aquellos que quieren laborar pero que no encuentran dónde hacerlo, sí crecieron por efecto del COVID. De 2 millones que había al corte del primer trimestre de 2020, para el cierre de diciembre se agregaron 100 mil más, para quedar en 2.1 millones de personas.



"La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 9.4 millones, lo que representa 22.2% de la PNEA. En comparación con noviembre de 2020, la PNEA disponible para trabajar aumentó en 132 mil personas durante diciembre", informó la institución.Emmanuel Ameth