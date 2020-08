Volvieron a trabajar 5 millones de personas más en junio: INEGI

Durante el mes de junio, 5 de las 12 millones de personas que voluntariamente abandonaron su fuente de ingresos a finales de marzo para no someterse a contagios por efecto de COVID, regresaron a sus actividades productivas tras haberse cumplido 100 días de pandemia sobre dicho corte (hace 40 días).



Fue en el mes de abril que la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) reveló que a consecuencia de la pandemia, 12 millones de personas dejaron su ocupación para resguardarse en casa.



Los mismos no fueron desempleados sin embargo, toda vez que la definición de estos es de aquellos que no cuentan con una actividad económica pese a buscarla, no cumpliéndose este último requisito.



El número de ocupados al mes de junio, durante las medidas de contingencia sanitaria, ascendió a 48.3 millones de personas en tanto los desempleados alcanzaron 2.8 millones.



Al corte de marzo, 55.3 millones de personas se encontraban ocupadas y 2 millones estaban desocupadas.