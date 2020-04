Voracidad de Movilidad y Tránsito Estatal en La Paz

Gobernador Alfredo del Mazo, solapa corrupción lo engañan por parte de Movilidad y Tránsito del Edoméx, por un lado, las grúas concesionadas cobran fuera de la tarifa estipulada, las cuales se encuentran en pacto con las mujeres oficiales con vestimenta color naranja, además, una verdadera bomba de tiempo se han convertido los ya famosos operativos, prueba es que hay líneas autotransportistas que no cuentan con alguna concesión y andan circulando.



Mientras, unidades para pasajeros con derrotero en los Reyes La Paz, que cumplen con las normas y documentos al corriente, las oficiales de Tránsito del Estado de México, piden dadivas al no poder sancionar; contrariamente inventan infracciones y en contubernio con grúas concesionadas, presionan para llevarlos al corralón.



Al respecto, lamentable que, a través de las diferentes corporaciones policíacas del gobierno del Estado de México, están realizando en todo lo largo y ancho de la entidad mexiquense, operativos a cuanto automovilista les parece sospechoso y aprovechan para extorsionarlos, inventan que sus vehículos son robados.



Desafortunadamente no van con intención de checar vehículos robados, de delincuencia o situaciones que realmente vengan a dar apoyo e ir solucionando el verdadero problema que perjudica a los ciudadanos y que sea un apoyo real a la ciudadanía, ¡no que va!, todo lo contrario, van con la intención de realizar situaciones de verdadero abuso y extorsión hacia la ciudadanía.



Se subraya, que uno de los constantes abusos, sucedió a la señora Guadalupe Lara, quien al ir circulando la detienen para checarla sus papeles, como resultado la falta de verificación, situación que las oficiales de Tránsito aprovechan para decirle que esto ameritaba corralón y que le saldría en un ojo de la cara su trámite para poder liberar su vehículo.



E inmediatamente una de las oficiales le dijo que ’si quería que ayudaran le pusiera precio a su falta’, cuestión que la señora Guadalupe le negó, de esa forma le engancharon su vehículo para ser trasladado a un corralón en el municipio de Chicoloapan de Juárez, Edoméx, que se ubica ubicada en la calle de Pirules y de la Hacienda con la razón social de



De esa forme dieron la orden de enganchar su automóvil, al que a la hora de hacerlo la grúa le rompió la facía, situación por la que la señora Guadalupe reclamo del trato a su unidad, pero solo para ser agredida por una de las policías quien la trato a empujones retirándola arbitrariamente, esto debido a que la señora Guadalupe reclamo el trato a su unidad, que viene siendo parte de su patrimonio y el transporte para recoger a sus hijos del colegio.



Pero la situación no paro ahí, ¡no que va!, porque al no aceptar la extorsión le dijeron que ahora para recuperar su vehículo tendría que hacer su pago de la multa y después ir por su vehículo al municipio de Chicoloapan, no sin ante ser agredida por una de los elementos quien la trato a puros empujones como si la infractora fuera delincuente.



Ante esta situación la señora Guadalupe, se dirigió a realizar su pago para después dirigirse al corralón señalado y pagar el ’servicio’, que le habían proporcionado, pero grande fue su sorpresa, ya que después de un buen tiempo de espera, le salieron que ya no eran horarios para poder entregarle su vehículo, que regresara al otro día, por lo que esta mujer reclamo sobre el horario de servicio, porque en ese momento eran las 16:00 horas y no se le hacía justo que no le dieran la atención, que ya llevaba el pago de la infracción, además si estaban recibiendo a otras personas que iban por sus unidades.



De igual manera, algo similar sucede con el transporte de pasaje en sus diferentes derroteros, tanto los que se dirigen a la Ciudad de México, como los que cubren la ruta hasta Ecatepec y Texcoco, lo cual el gobernador del Estado de México, deberá tener mejores secretarios del rubro; ahora diputados comentan que quizá, están también maiceados, o que solapan perjuicios a la ciudadanía, claro a cambio de…..