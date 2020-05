Voto electrónico, a prueba

[email protected]

El Instituto Nacional Electoral informó que será la Universidad Nacional Autónoma de México la responsable de verificar y auditar el sistema de votación electrónica que se aplicará en los procesos electorales de once entidades para inicialmente recibir el sufragio de mexicanos en el exterior en la jornada programada para el próximo año.

El anuncio fue hecho por Jorge Torres, coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, durante los trabajos de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, donde además se reveló que este año se ejecutó un ejercicio de votación, a manera de simulacro, para verificar su funcionamiento y usabilidad, por lo que únicamente restaría la realización de la auditoria para aprobar su implementación el próximo año.

Este sistema fue desarrollado desde finales del año pasado por la empresa Indra Sistemas México, con un costo de 31.8 millones de pesos, cuyo objetivo es el ampliar la participación de la comunidad mexicana residente fuera del país y que sea originaria de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

También se dieron a conocer los lineamientos para integrar el Listado Nominal de los mexicanos en el extranjero interesados en emitir su voto, entre ellos solicitar al INE su inscripción ya sea por vía postal o electrónica. Los ciudadanos que ya tengan su credencial tendrán como límite el 10 de marzo para completar su registro y participar en los comicios locales; quienes tramiten su credencial a partir del primero de septiembre tendrán como última fecha el 15 de febrero.

De superar esta última auditoría este nuevo sistema electrónico para emitir el voto, resultará una excelente noticia tanto para el INE como para los organismos electorales locales, ya que de implementarse no solo agilizará la preparación de los diferentes comicios, sino que además deberá generar mayor certidumbre no solo a los partidos políticos participantes, sino en particular a la ciudadanía que confía en que su voto sea respetado.

Si bien en los más recientes procesos electorales locales y federales los resultados han sido menos cuestionados, lo cual es muestra del avance en la madurez ciudadana, con la aplicación generalizada del voto electrónico se lograrán ahorros en materia de recursos humanos y materiales, sin omitir que los resultados finales se obtendrán con mucha mayor eficiencia y agilidad.