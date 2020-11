Voto por voto, consejero por consejero

Elecciones controversiales en EU

Las decisiones alrededor de la declaración de un fraude electoral, que podría justificarse en algunos casos que se vivieron en los comicios, sólo debilitarían la ’democracia’ estadounidense. Jorge Bustamante, director emérito del Colegio de la Frontera Norte, dice que no hay duda que se hicieron trampas, pero éstas no cambiarán el resultado de las elecciones.



Los votos de muertos, la doble y triple vuelta de electores, que en México se les denomina el ’ratón loco’ y el voto de fantasmas, no representarían ni el 1%, pero en cambio el desgaste a la credibilidad del gobierno de la democracia estadounidense, se desplomaría.



Un empresario como Trump no supo cómo tratar a los grupos de poder económico. Éstos, materialmente desaparecieron de los mercados financieros y sus inversiones se mantuvieron materialmente bajo secreto. Los Soros y los principales bancos de inversiones no tuvieron una presencia destacada como ocurrió con los Bush o Obama.



Este es un análisis a ’toro pasado’. Pero, nuestros políticos deben poner los ojos en la experiencia de Trump. Se repiten las mismas D, en la 4T.



Como ese tema, no habrá suficiente interlocución con el ’Baiden team’ en muchas más, entre los que estacan las acciones bilaterales para la lucha contra el narcotráfico y Covid-19, así como el TMEC y la ecología, donde había paralelismos entre Trump y Biden. En migración, tendremos problemas recurrentes.



La apuesta del presidente López Obrador en no hablar con Biden, hasta que termine el proceso electoral, es muy aventurada. Quizá la audacia podría caer en un choque irreconciliable. Son seres humanos y también se molestan ante el desprecio.



Sin embargo, si ganara la apuesta AMLO entonces todo sería miel para su gobierno. Esa muestra de lealtad es invaluable, ya que pone en la mesa a 130 millones de mexicanos.



Independientemente de la decisión legal de la elección, tenemos que reflexionar sobre el futuro de los mexicanos. Esta situación pone en la cuerda floja a toda una nación. Muchas explicaciones sólo ponen en tela de juicio, el juicio del gobierno azteca.



DOS BOCAS: A pesar de las intensas lluvias de los últimos días, los trabajos en la Refinería de Dos Bocas continúan. En esta semana se inició la etapa de construcción de la fase 2 de los paquetes 2 y 3 a cargo de Samsung, cuyo contrato incluye las plantas hidrodesulfuradoras de naftas, diesel y gasóleos, planta de desintegración catalítica y la planta reformadora. Además, se realizó la reunión de arranque e inicio de esta etapa de construcción en el paquete 1 a cargo de la empresa ICA Fluor, liderada por Bernardo Quintana, mismo que incluye las plantas combinadas y la planta de coquización retardada.



BBVA: Seguros BBVA México, que preside Eduardo Osuna, lanzó n seguro para mascotas. Es el primero en el mercado mexicano que se contrata de forma digital, y que brinda protección a perros y gatos hasta los 12 años de vida. En el país, ocho de cada 10 hogares cuentan con una mascota y que menos del 1% se encuentra asegurado, de ahí que existe un mercado potencial para brindar protección a las mascotas de compañía que se encuentran en casa.







