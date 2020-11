Voy a ganar la encuesta porque el pueblo de Guerrero lo ha manifestado en diferentes mediciones: Beatriz Mojica

Beatriz Mojica participó en un foro realizado por la organización Mujeres Coyuquenses, en donde dijo confiar que ganará las encuestas de la coalición --Juntos haremos historia-- para la candidatura a la gubernatura de Guerrero, "porque el pueblo así lo ha manifestado en diferentes mediciones" mencionó.



Aseguró que en los diferentes ejercicios de encuestas que se han realizado en el estado por diferentes empresas, ella no tiene negativos.



"No tenemos negativos, no me pueden acusar de corrupción y en los espacios donde he estado he entregado buenos resultados y podría asegurar que en casi cada municipio de nuestro estado hay alguna obra o gestión que hizo Beatriz Mojica", mencionó



Ante la pregunta expresa de una de las asistentes respecto a la guerra sucia y ataques en su contra, Beatriz Mojica dijo que "hay que seguir adelante y la estrategia es amor y paz" refirió nuevamente que nadie la ha podido señal de algo negativo.



"Hay quienes nos quieren sacar a codazos porque tienen miedo que una mujer llegue, porque cuando una mujer llegue empezará el camino de la transformación en Guerrero", mencionó Beatriz Mojica.





Llamó a las mujeres a no detenerse, seguir participando en política y en todos los ámbitos de la vida "porque queremos que nuestras hijas sean libres y puedan participar en el futuro"





Además mencionó que según encuestas recientes el 56% de las y los guerrerenses prefieren que gobierne una mujer por lo que "el pueblo está preparado para que Guerrero sea dirigido por una mujer".