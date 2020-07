Voy a representar a los migrantes en mi viaje a EU: AMLO

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 06 julio 2020.-El tema de la visita a Washington será celebrar el inicio de la nueva etapa en las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos y Canadá, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Es un hecho muy importante; sobre todo, muy oportuno, porque se asegura una integración económica con respeto a nuestras soberanías que nos permite fortalecernos como región productiva, económica y comercial en el mundo’, dijo durante la conferencia matutina.



’Este acuerdo es benéfico para las tres naciones y también tiene una peculiaridad, se protege a los trabajadores de los tres países; el acuerdo considera también el que haya salarios justos, prestaciones laborales justas en los tres países. Esto no se contemplaba anteriormente’, agregó.



El primer mandatario indicó que derivado de las buenas relaciones que su gobierno tiene con Estados Unidos siempre procura que haya un trato respetuoso con el pueblo mexicano y, en particular, que se trate con respeto a los migrantes.



’Siempre lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y en la visita esa es una parte importante, el que se dé un trato respetuoso a nuestros migrantes que por necesidad se han tenido que ir a trabajar y buscarse la vida a Estados Unidos’, apuntó.



’Si tenemos buena relación con Estados Unidos, vamos a evitar que haya malos tratos y esto, poco a poco, lo hemos ido logrando. Mis críticos hablan de que cómo voy si se ha ofendido a los mexicanos. Yo quiero decirle al pueblo de mi país que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno, ha habido una relación de respeto, no sólo al gobierno, sobre todo al pueblo de México. No es el mismo trato de antes y esto se puede probar en declaraciones, en mensajes que se vierten sobre México desde el extranjero, es una situación completamente distinta’, añadió.



Aunque López Obrador descartó reunirse con líderes migrantes en la Unión Americana, porque en su gira llevará poco tiempo, aseguró que sí hablará sobre ellos en el encuentro que sostendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump.



’Sí voy a representarlos aunque no nos podamos encontrar. Vamos a estar juntos, unidos, abrazados, de manera fraterna. No sé cómo podamos hacerle, pero si no puedo verlos voy a representarlos, voy a hablar de ellos, voy a informar sobre lo que trate sobre ellos’, manifestó.



’No van a ser de ninguna manera ignorados, van conmigo y voy también como lo hago aquí en el país, sin miedo, sin temores, con mi conciencia tranquila y con mi frente en alto. Esto también lo digo porque los conservadores luego hacen ruido y escándalo. Van o pueden hacer alguna provocación, ya estamos acostumbrados a eso y espero que se porten bien’, abundó.



El jefe del Ejecutivo insistió en que seguirá impulsando una relación de respeto, cooperación y amistad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos.



’Lo vamos a hacer como lo merece el pueblo de México, tanto los que viven en Estados Unidos como los que estamos en nuestro territorio, una relación y una representación digna y con decoro’, aseguró.

Redacción AN