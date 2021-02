Vuela aeropuerto de Santa Lucía

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador a bordo, junto con lo titulares de la Defensa Nacional, Marina, el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y que oficialmente será inaugurado el 21 de marzo.

Se trata de una de las primeras y cuestionadas obras del Gobierno de la IV-Transformación que se hace realidad, luego de la cancelación del NAICM sobre los fangosos terrenos del antiguo Lago de Texcoco y cuyo hecho mantiene todavía inconforme a una buena parte del sector privado que, se afirma, tenía proyectado negocios de talla internacional en la zona.

Vuelos experimentales de aerolíneas privadas se realizaron en la nueva obra, como preámbulo a la inauguración y puesta en marcha de la terminal aérea que seguramente detonará una amplia región del centro del país y contribuirá al descongestionamiento de las dos terminales que dan servicio en la ciudad de México, insuficientes para la gran demanda.

Con hechos, seguramente, se responderá a las críticas de la falta de planeación y supuesta improvisación en la realización de obras. Y no sólo eso, el Ejército mexicano demuestra su vocación de servicio: no es para la guerra, está preparado para servir a la sociedad en la realización de obras de beneficio social; es la única y eficiente fuerza organizada al servicio de México.

TURBULENCIAS

Oaxaca y las cuentas alegres de López-Gatell

’En Oaxaca vamos bien, hay tendencia a la baja, la ocupación hospitalaria va a la mitad’, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell en Pulso a la Salud este martes en Palacio Nacional; por la noche, los Servicios Coordinados de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que los hospitales están al 100% de ocupación y continúa al alza la pandemia por lo que se pidió a la ciudadanía extremar las medidas sanitarias y no confiarse, en tanto sigue la danza de cifras acerca de la llegada de vacunas y terminar con la incertidumbre en el personal médico y personas de la tercera edad –cerca del 30% se han registrado- acerca de que si alcanzarán o no los biológicos para protegerse…Prevalece la confusión en torno al paradero del periodista Edgar Leyva y su mamá, desaparecidos luego del asalto a su rancho en Ocotlán donde perdieron la vida su hermana y su tía; el domingo se informó que había sido ejecutado en Tuxpan, Veracruz, en su huida hacia la frontera norte, hecho desmentido por el gobernador Cuitláhuac García. Diversas organizaciones gremiales demandan la presentación de Edgar Leyva, en tanto el Fiscal en Oaxaca, Rubén Vasconcelos, brilla por su ausencia…Armando Zúñiga Salinas, Presidente de COPARMEX Ciudad de México, deploro que hasta el momento, y como consecuencia del enfrentamiento entre ciclistas y policías, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum solo ha informado de la suspensión de policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de mandos operativos. ’Sin embargo, para que exista justicia plena en este caso, la Fiscalía de la Ciudad debe extender la investigación hacia los responsables de las arteras agresiones a integrantes del cuerpo policial, quienes también sufrieron lesiones graves’, señaló…Luego de la comparecencia de diez secretarios del Ejecutivo estatal, la diputada Delfina Guzmán Díaz, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, dijo que la constante es la corrupción y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, por lo que harán una evaluación seria de la inconsistencia en la información proporcionada a los diputados por los funcionarios de la administración estatal.

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista