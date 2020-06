Vuelven a criticar a Paty Navidad por su postura ante el COVID-19

La actriz mexicana Patricia Navidad se convirtió en tendencia en Twitter una vez más, debido a una serie de publicaciones que hizo sobre otra de sus teorías conspirativas en relación a la pandemia de coronavirus COVID-19, hecho que causó la burla y molestia de algunos usuarios.

Durante el confinamiento, la artista de 47 años compartió con sus seguidores su forma de pensar ante la pandemia, su origen y el manejo de la información que con respecto al tema se da en los medios, pues ha asegurado que “hay mucha manipulación y mentira”, además de que en sus publicaciones ha escrito que “en realidad el virus no es letal” y que fue creado en un laboratorio.



Paty Navidad recalcaba que “es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados”, frases con las que dividió opiniones en la red y fue criticada por figuras como la presentadora de televisión Francisca Lachapel, el periodista Jaime Maussan y el actor Mauricio Martínez, quien calificó sus palabras como “pura babosada”.



Pese a los malos comentarios, hubo quien defendió las teorías de la actriz de telenovelas como Por ella soy Eva, sin embargo, una nueva suposición de la sinaloense desató la burla de los internautas, pues aseguró que “México inicia ‘La Nueva Normalidad‘, para no decirle ‘Nuevo des-Orden Mundial’”.



En la descripción de una fotografía de la conferencia de prensa mañanera del 28 de mayo, en la que aparece una imagen de la República Mexicana en color rojo, a excepción del estado de Zacatecas, que aparecía en color naranja, escribió: “¿Ustedes creen que un país en rojo que tiene una rata amarilla en el centro es buen augurio?”.



“Muy similar a la bandera de China y símbolo comunista, que coincidencia, ¿verdad?”, continuó y luego de ser atacada por comparar el estado de Zacatecas con una rata, compartió: “Decir que México está de rojo y rata amarilla al centro, no significa decirle así al bello Zacatecas.