Redacción AN / GS

4 de diciembre 2020 11:04 am

Vuelven a girar órdenes de aprehensión contra Marín, Nacif y Karam por tortura de Lydia Cacho

Foto: Francisco Guasco/ Cuartoscuro



Ayer fueron liberadas de nueva cuenta las órdenes de aprehensión contra el empresario Kamel Nacif, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y el ex director de la entonces Policía Judicial del estado poblano, Adolfo Karam, por el delito de tortura cometido en agravio de Lydia Cacho los días 16 y 17 de diciembre de 2005, como represalia por la publicación del libro ’Los Demonios del Edén’.



De acuerdo con Artículo 19, las órdenes giradas el 11 de abril de 2019 habían sido canceladas en noviembre luego de que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún , Quintana Roo, confirmara un amparo otorgado por el Segundo Tribunal Unitario el año pasado a los hoy prófugos. En el marco del cumplimiento de dichos amparos la Magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez Préstamo, volvió a girar las órdenes de captura.



Sin embargo, los Tribunales que otorgaron los amparos todavía pueden revisar y determinar si las órdenes giradas cumplen con los parámetros prescritos en su decisión de proteger al empresario y funcionarios implicados.





Con esta determinación, la Fiscalía General de la República de nueva cuenta tiene la responsabilidad de localizar y capturar a los funcionarios y el empresario implicados en la trama para detener arbitrariamente y torturar a Lydia Cacho hace 15 años, apuntó Artículo 19.



’Para Lydia Cacho y ARTICLE 19, la resolución de la Magistrada es un importante avance para garantizar verdad, justicia y reparación que debe culminar en una pronta captura de los autores intelectuales de los crímenes y violaciones a derechos humanos cometidos contra la periodista y activista’, indicó.