Vuelven a la cancha, poderosos ‘Ratones Verdes’, en medio de Covid 19

+Regresan Layún y Talavera al Tri de Tata Martino



+Sorprende llamado de Antuna y Vega tras indisciplina en el Guadalajara



+Para juego amistoso contra Costa Rica en 30 de septiembre, en el estadio Azteca



+También enfrentará a Holanda, el 7 de octubre, en Ámsterdam



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- En medio del Covid 19, tras 10 meses de inactividad, con propuesta inusual, como los aciagos tiempos que corren, el entrenador de los temibles Ratones Verdes, Gerardo Tata Martino, anuncia su convocatoria de cara al mundial de Qatar 2022. Entre regresos inesperados, oportunidades para reivindicarse y apariciones novedosas, el argentino lanza la cita para el Tri después de las cancelaciones que provocó la pandemia mundial.



Este llamado de 26 jugadores se integrará en esa modalidad denominada microciclos, que iniciará el 19 de septiembre y culmina el 23. Esto será antes del primer compromiso tras la suspensión de actividades, donde el Tri enfrentará a Costa Rica el 30 de septiembre, en un duelo amistoso que será a puerta cerrada en el estadio Azteca. Una cita que suele convocar a un público amplio, dada la rivalidad en la región.



Llama la atención el retorno del polémico Miguel Layún, quien hace algunos meses declaró de forma un poco ambigua, situaciones en las que se sentía traicionado por sus propios compañeros, aunque no dio nombres ni aclaró los casos.



Hace un año, Layún apareció en un video, tras la victoria del Tricolor ante Estados Unidos, donde festejan en un bar en Nueva York, en un episodio más de las salidas del equipo en medio de compromisos.



En la portería regresa también Alfredo Talavera, quien luce en gran forma con Pumas, después de que abandonó las filas del Toluca. Con los universitarios ha tenido actuaciones en las que es pieza clave del invicto que hasta hoy ostenta en el torneo el conjunto auriazul.



El portero de Pumas no era llamado al Tri desde que formó parte de la selección que disputó el Mundial del 2018 en Rusia.



’Siempre orgulloso de portar mis colores. Gracias @PumasMX por confiar en mí y ser mi respaldo’, publicó Talavera en su cuenta de Twitter.



Dos jugadores que protagonizaron notas de sentidos contrastantes regresan también, ambos provenientes de Chivas. Uriel Antuna y su compañero Alexis Vega, fueron positivos de coronavirus; poco tiempo después dichos rojiblancos aparecieron en un video donde celebraban con alcohol y sin medidas de protección.



El club los castigó por indisciplina. Hoy están de vuelta.



Y la elección de rostros nuevos también sobresale en la lista del Tata. Mauro Lainez, hermano de Diego, jugador del Betis en la liga española, tiene su primera oportunidad en la selección mayor, tras su participación en los Juegos Panamericanos.



También aparece por primera vez Santiago Giménez, hijo del ex jugador Christian el Chaco Giménez, quien fue convocado en sus años de futbolista a la selección que dirigió Diego Armando Maradona en 2009, pero sin participar de manera oficial, por lo que más tarde debutó con el equipo mexicano.



Otros que llegarán por primera ocasión serán Fernando Beltrán, Luis Chávez y Gilberto Sepúlveda, quienes reciben el voto de confianza de Martino, ávido de encontrar caras nuevas en el futbol mexicano.



El partido ante Costa Rica marcará el regreso de la selección a la actividad, casi un año después de disputar su más reciente compromiso. México no juega desde el 19 de noviembre de 2019 cuando ganó 2-1 a Bermuda en actividad de la Liga de Naciones de la Concacaf.



Después de enfrentar a Costa Rica, México jugará ante Holanda el 7 de octubre en Ámsterdam.



El equipo roedor iba a tener partidos amistosos ante las selecciones de República Checa, Grecia y Colombia en Estados Unidos en marzo y mayo, pero fueron suspendidos debido al Covid-19 que ha dejado más de 934 mil muertos en el mundo, y más de 29 millones de personas infectadas.



A continuación la lista de 26 convocados por el Tata Martino: Porteros: Alfredo Talavera (Pumas UNAM), Guillermo Ochoa (América), Jonathan Orozco (Tijuana) y Hugo González (Monterrey).



Defensas: Jesús Gallardo, Miguel Layún y César Montes (Monterrey), Luis Rodríguez y Carlos Salcedo (Tigres UANL), Luis Romo (Cruz Azul), Jorge Sánchez (América), Gilberto Sepúlveda (Guadalajara), Johan Vásquez (Pumas UNAM).



Medios: Roberto Alvarado y Orbelín Pineda (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Santiago Córdova (América), Carlos Rodríguez (Monterrey), Fernando Beltrán y Uriel Antuna (Guadalajara), Iván Rodríguez (León).



Delanteros: Henry Martín (América), Mauro Lainez (Tijuana), Santiago Giménez (Cruz Azul), José Juan Macías y Alexis Vega (Guadalajara)