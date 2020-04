Walmart manda a empacadores de la tercera edad a sus casas por COVID-19; anuncia apoyo económico

El COVID-19 causa síntomas leves o moderados en la mayoría de los enfermos, pero pueden ser agravarse en personas ancianas o con problemas de salud subyacentes. Walmart anunció que aunque no son sus empleados directos recibirán apoyo.



Los ancianos de México desde hace tiempo complementan sus magras pensiones trabajando como empacadores en tiendas de autoservicio, pero sus ingresos sufrieron un golpe el viernes, cuando Walmart de México, la cadena de tiendas al menudeo más grande del país, los envió a casa.



Después de que la cadena de supermercados Soriana anunció este viernes que sus empacadores voluntarios de la tercera edad dejarán de ofrecer sus servicios en todas sus tiendas del país por el brote de COVID-19. Walmart reconoció que estas personas pertenecen a la población más vulnerable, por lo que nadie mayor a 65 años podía trabajar en sus tiendas.



Agregó que, aunque los empacadores no son sus empleados (pues obtienen sus ingresos con propinas), la cadena les daría apoyo económico, pero no especificó de qué tipo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también anunció que los empleados en mayor riesgo tendrán permitido trabajar desde casa donde sea posible.



La pandemia de coronavirus, ha infectado a más de 246 mil personas y causado más de 10 mil muertes. El COVID-19 causa síntomas leves o moderados en la mayoría de los enfermos, pero pueden ser más graves en personas ancianas o con problemas de salud subyacentes.



El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) recomendó que las personas de la tercera edad no asistan a lugares concurridos, eviten traslados innecesarios y permanezcan ’lo más posible en sus hogares’. Además, solicitó que no acudan a los servicios de salud cuando no sea necesario, pues representan un lugar de mayor riesgo de contagio.



El Inapam reconoció que en caso de contagio, los adultos mayores tienen mayor posibilidad de complicaciones debido a padecimientos crónicos. Sin embargo, pidió no considerar a los adultos mayores como el grupo de la población más expuesto al contagio del coronavirus, pues es un sector que se moviliza menos, hace menos traslados y asiste en menor cantidad a lugares concurridos.



Explicó que los principales riesgos de contagio de las personas de la tercera edad provienen de quienes los cuidan o de familiares, por lo que hizo un llamado a atender las medidas de higiene planteadas por la Secretaría de Salud.



Sin embargo