Walmart paga impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a Walmart el pago de más de 8 mil mdp que adeudaba al fisco desde el 2014 y que era una de las famosas empresas de una serie de 15 que se rehusaban a hacerlo esperando que, como en sexenios anteriores, hubiera borrón y cuenta nueva o, de plano, condonación, como siempre.

Asimismo, reconoció al prominente empresario Carlos Slim su disposición de adelantar el pago de contribuciones a efecto de que el Estado mexicano cuente con recursos líquidos para enfrentar la terrible pandemia que, en algunas regiones del país, apenas empieza a despuntar en tanto en otras partes del mundo empieza la reanudación de actividades esenciales.

La inmensa geografía nacional hace que el semáforo cambie de luz en determinadas zonas y el retorno a la nueva normalidad no sea pareja, no puede serlo, y a pesar de que esto se ha explicado ya, algunos gobernadores señalan que ellos manejarán su circunstancia de acuerdo a la realidad de cada municipio o comunidad, pero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho que la Ley Federal de Salubridad será pareja para todo el país. Veremos que resulta de esto.

Para enfrentar la pandemia –y muchas demandas sociales en rezago-, se requieren de recursos amplios, mismos que en el pasado se concentraban en unas cuantas manos. Los negocios privilegiados de los hombres más acaudalados del país. Esto ya no ocurre así, dice el presidente López Obrador, con la efectiva recaudación de impuestos y la austeridad, México saldrá adelante. Eso esperamos.

TURBULENCIAS

Condecoración Miguel Hidalgo

De acuerdo con la Ley de Premio, Estímulos y Recompensas Civiles se otorgará la Condecoración Miguel Hidalgo, el Jurado integrado como presidente el doctor Jorge Alcocer y e integrantes del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, Insabi, Pemex, Issfam, Fuerzas Armadas), que consiste en: Grado Collar, que es la más alta distinción, esto para actos heroicos de difícil repetición a 58 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros que hayan integrado equipos COVID en los hospitales que se han reconvertido, y un numerario de 100 mil pesos, y cuyos 58 médicos serán elegidos por los propios pacientes recuperados por COVID y ahora pasaremos a ver cómo es este mecanismo para que los elegibles puedan ser identificados por los electores que en este caso son los propios pacientes recuperados; en el Grado Cruz, que es una condecoración por conducta destacadamente ejemplar, serán 500 reconocimientos junto con el numerario de 50 pesos, un monto de 50 mil pesos a 500 doctores que serán electos por el propio personal de salud, por la propia comunidad de un hospital entre urgenciólogos, intensivistas, neumólogos y el tercer lugar es el Grado Banda, por méritos distinguidos y por conducta ejemplar que debe de ser del conocimiento público. En este caso son, además de la misma banda, una recompensa de 30 mil pesos. En esta categoría son electos por las propias instituciones y en este sentido ahí se incorporan otras categorías de gente que está en la atención del COVID-19 y el Grado Placa junto con un numerario de 25 mil pesos para equipos COVID; es decir, esta es una placa que puede recibir uno o más equipos en un mismo hospital y que será ahí instalada de alguna manera. La convocatoria será emitida y publicada en el Diario Oficial de la Federación se dará a conocer y es pondrá a disposición de todas las personas, informó el Director General del IMSS, Zoé Robledo…El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ratificó que con la nueva Ley de Educación aprobada por el Congreso Local el pasado 15 de Mayo ’se acabarán los abusos de las escuelas en contra de los alumnos’, pero rechazó que los bienes inmuebles pasen a ser propiedad del gobierno del estado…

