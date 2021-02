Walmart "secuestra" y agrede a artista plástica acapulqueña en CDMX

La artista plástica acapulqueña Diana Carranza Ramírez, conocida como Diana Vagoo, de 24 años, con estudios de la Escuela de Iniciación Artística del INBA, fue privada ilegalmente de su libertad por personal de seguridad de Walmart, quienes la incomunicaron, vejaron, la entregaron a policías municipales de la alcaldía de Azcapotzalco II, los que a su vez la encerraron en una celda frente a otras con puros hombres, uno de los cuales se masturbaba delante de ella, a la vista de los policías.



El motivo: un supuesto robo de un producto que la acapulqueña y había pagado



Los hechos ocurrieron en la tienda Walmart Refinería, el 24 de enero en la Ciudad de México, alrededor de las 3:30 pm. Diana acudió al centro comercial para comprar un regalo para su padre, quien cumplía años; pero se encuentra muy delicado por contagio de Covid-19.



Diana compró el producto, un cepillo de vapor para planchar, lo pagó en caja pero debía recogerlo en Electrodomésticos. Cuando quiso hacerlo le informaron que no había en existencia y le ofrecieron otra cosa y reembolsarle la diferencia en atención a clientes, ella acepta escoge un portavasos de $99, pero se le ocurre que tal vez pueda llevarse también el cepillo que estaba en exhibición, el personal de la tienda está de acuerdo; ella entonces con los productos en la mano se dirige al área de atención a clientes donde debía cerrar la operación.



En ese momento el personal de seguridad la intercepta y le acusan de ladrona, ella intentó explicarles y mostrarles el ticket, pero los elementos mujeres la rodearon y ya no le permitieron hablar ni con quién la estaba atendiendo, ella pide hablar con el gerente pero se le impiden, no la dejan usar el teléfono, el cual la obligan a pagar y la entregan a 4 policías que la suben a la patrulla MX-319-M3 la esposan, la mantienen incomunicada y empiezan amedrentarla.



En el trayecto los agentes, dos hombres y una mujer que no se identificaron ni mostraron sus nombres, empezaron a agredirla diciéndole que "parece anoréxica", que "porque tiene tatuajes" y que "no te la vas a acabar ahora si". Los policías le llevan a la Delegación Azcapotzalco II, la encierran en una celda frente a la cual hay otra con varios hombres (ella es la única mujer), uno de los presos se baja el cierre del pantalón y comienza a masturbarse, ella se pega a la pared para no ver lo que le está haciendo. Un policía afuera de la celda observa la escena y se burla: ¿Por qué te pones en la pared? Siéntate.



Ahí estuvo alrededor de 7 horas desde las 4:30 pm hasta alrededor de las 11 pm, al final simplemente fue liberada al parecer sin que hubieran levantado ninguna acta, sin darle la opción de tomarle declaración. Los abogados de Walmart todo el tiempo estuvieron presentes acosándola pero por la noche se retiraron.



Retomado de La Plaza