Walmart y Liverpool encabezan las tiendas con más quejas en comercio electrónico

A raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México, el comercio electrónico se convirtió en una de las alternativas más relevantes para las personas que buscan adquirir sus artículos ante la imposibilidad de salir de sus casas; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó a un par de tiendas con una importante cantidad de quejas respecto a su servicio, incluso antes de que iniciara el confinamiento.



De acuerdo con datos del Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP) de la Profeco, Walmart de México y Liverpool fueron las empresas que más reclamaciones acumularon por parte de sus clientes desde el mes de enero del 2019 hasta abril del 2020.



Durante este periodo, entre todas las compañías se juntaron 11,952 quejas por el concepto de ’Compra por internet’. En este sentido, aclaró la Profeco, no se tomaban en cuenta las transacciones relacionadas con la venta de boletos de avión. No obstante, Walmart sumó 3,254 reclamos, es decir, el 28%, mientras que Liverpool reportó 839 inconformidades, que representan el 7.5% de todas las denuncias.





Y por medio de las redes sociales es como la gente ha aprovechado para demostrar sus malestar de manera directa con las empresas a partir de mensajes como el del usuario @pepesosaitm, quien escribió a Liverpool: ’Quiero encontrar la manera en que me resuelvan lo de mi paquete, que no ha llegado y ustedes lo marcan como entregado’.

Las principales quejas se dieron en torno a los retrasos en las entregas. Debido a la relevancia que tienen estas tiendas en el panorama comercial mexicano, Infobae contactó a través de correo electrónico y teléfono a las divisiones de comunicación de ambas para conocer su postura al respecto, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.



Cabe mencionar que durante la edición más reciente del Hot Sale, una campaña en donde múltiples compañías ofrecen descuentos en sus compras en línea, Walmart también fue señalada como una de las tiendas que representó más quejas para la Profeco, con el 16% del total, explicó durante una entrevista con Milenio, el titular de la Procuraduría, Ricardo Sheffield Padilla.



Según esta misma fuente, Liverpool registró el 8% de las quejas, aunque puntualizó en que fue una de las que lograron mejorar sus niveles de conciliación con las personas quejosas.



Durante enero de 2019 y abril de 2020, los centros de mercadeo digital como Mercado Libre y Amazon, los cuales operan en su totalidad a través de su plataforma en línea, ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente, con 743 y 362 quejas cada uno. Detrás de estas tiendas se ubicaron Elektra, con 315 reclamos; Rappi, con 272; y Coppel, con 249.