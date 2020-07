Walton: apoyaré a Morena en 2021 sea o no el candidato

Con un mensaje de apoyo a la Cuarta Transformación, el ex dirige te estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto dijo abiertamente que sí tiene aspiraciones para gobernar Guerrero en 2021, sin embargo, externó que de no ser candidato apoyará el proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Entrevistado este jueves por el Pool de Prensa "Guerrero en Redes " el ex alcalde de Acapulco refirió que si importar los intereses políticos, o personales la prioridad es buscar el bienestar de los guerrerenses.



Respecto al rumor trascendido que en el estado la figura gobernable será mujer, Walton Aburto manifestó respecto por lo dictado en el comité Nacional de Morena y manifestó que "hombres y mujeres tiene la misma capacidad intelectual", al ser cuestionado sobre su colaboración con Adela Román, el ex senador dijo que de ser ella la candidata, también abonará en ese proyecto.



Sobre la visita a Washington del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador para la firma del Tratado del Libre Comercio (T-MEC), el empresario, subrayó que pese a las múltiples problemáticas, México y Estados Unidos seguirán teniendo tres mil kilómetros de frontera y que muchos presidentes han visitado el país del norte por la fuerte relación migratoria y comercial.