Washington, militarizado

En medio de impresionante movilización militar que paralizó Washington, el presidente Joe Biden tomó posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos y la ocupación de las tropas no fue en previsión de un asalto al poder, sino para demostrar el poderío de la todavía gran potencia mundial, más que para defenderse del derrotado Donald Trump.

Porque el compungido magnate neoyorquino conoce más que nadie las entrañas del poder y sabe que su Nación posee todos los recursos legales, financieros, militares, servicios de inteligencia y contrainteligencia no sólo para detectar sino para inmovilizar cualquier intento de sabotaje o de alteración del orden y que sería suicida cualquier intento de ir en contra del orden establecido.

Desde luego que lo intentó y lo intentará porque sus ambiciones de poder son vastas y los deseos de resurrección de la guerra clasista y de la supremacía blanca de sus fanáticos son suficientes para subvertir el orden, pero más con fines de presión política y mercantil que de intentar una asonada de la que virtualmente están derrotados.

Así que la ocupación de Washington por las tropas gringas han sido sólo parte del escenario de guerra de la que son afines los estadunidenses, pues por alta el mismo Trump dijo que una de sus máximas satisfacciones ha sido la de no haber provocado otra guerra mundial. Los soldados en Washington son, por lo tanto, un nuevo mensaje al mundo: el poderío militar estadunidense.

La lucha por las vacunas

Llegaron ya a México 50% de las dosis que le correspondía de Pfizer de acuerdo con lo pactado con la ONU de distribuir equitativamente las vacunas con el resto del mundo desprotegido, pero al mismo tiempo arribó también 5 mil litros de materia prima de la vacuna de AstraZeneca que llegó procedente de Argentina para elaborar 77.4 millones de vacunas que se quedarán en México y 200 millones más para el resto de los países de América Latina, en tanto se confirma el paro de la producción de Pfizer y la probable entrada de la vacuna rusa, que ha sido rechazada en Brasil, como parte de las negociaciones para que México cumpla su plan de vacunación de cuando menos 127 millones de mexicanos…El subsecretario Hugo López-Gatell desmintió que este fin de semana se inicie la vacunación de adultos mayores y aclaró que las llamadas telefónicas corresponden a una encuesta que ha determinado que el 71% de los adultos mayores acepta la vacuna y un 22% la acepta pero no está en condiciones de ir a los puestos de vacunación. Se trata de preparativos logísticos no de propaganda electoral, indicó el funcionario, al señalar que los delitos elecorles están ya muy penados en México…En tanto el gobernador Alejandro Murat dio a conocer que Juan Carlos Márquez Heine, ex encargado del Seguro Popular, es el nuevo titular de los Servicios de Salud en Oaxaca en sustitución del Dr Donato Casas Escamilla a quien agradeció su colaboración y empeño en esta etapa difícil por la que atraviesa el mundo. El relevo del funcionarios se da en medio de especulaciones sobre el manejo de los recursos de todo tipo que hay en los SSO donde se han detectado malos manejos y que tiene a uno de sus ex titulares en prisión por malos manejos. Lo importante en estos momentos es que se cumplan los planes de vacunación pues la entidad se encuentra en semáforo naranja y con medidas drásticas para evitar que regrese al rojo ante el incremento de los contagios. Hay cierres escalonados de actividades comerciales y turísticas como medida de prevención…

