WhatsApp pospone términos y condiciones

Luego de todo el revuelo que han causado los nuevos términos y condiciones de WhatsApp, mismos que entrarían en vigor el 8 de febrero del 2021, Facebook ha tomado la decisión de posponerlos. Recordemos que hace poco #Telegram, logró los 500 millones de usuarios gracias a estas políticas más abusivas de WhatsApp.



Según el comunicado de WhatsApp, la idea principal de la aplicación es para que puedas usarla tranquilamente con tus amigos y familia. Por lo tanto, ellos prometen que no espían ninguna de tus conversaciones. Lo que es más, todas están encriptadas punto a punto, por lo que supuestamente, ni WhatsApp ni Facebook pueden ver tus mensajes.



Dicen además que no mantienen registros de a quién mensajeas o llamas. Afirman que no pueden ver tu ubicación y que tampoco comparten tus contactos con Facebook.



Luego de tales afirmaciones, dijeron que nada de eso cambiará con los nuevos términos. Aseguraron que se añadirán funciones para comunicarse con negocios mediante WhatsApp y que habrá más transparencia sobre cómo recolectan y usan tu información.



Añadieron que esperan que más y más personas utilicen WhatsApp para hacer compras y que, con todo esto, WhatsApp no expandirá sus posibilidades de compartir información con Facebook.



«Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Todavía estamos trabajando para contraatacar cualquier confusión al comunicarnos directamente con los usuarios de WhatsApp. A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero y estaremos moviendo la fecha de nuestros planes de negocios para mayo»



Finalmente, dijeron que moverán su fecha del 8 de febrero hasta el 15 de mayo del 2021. La idea es que todas las personas puedan checar cuidadosamente los nuevos términos con tranquilidad para asegurarse de que todo ha sido desinformación y confusión.



«Nos aseguraremos de que todos los usuarios tengan suficiente tiempo para revisar y entender los términos. Pueden estar tranquilos de que nunca planeamos eliminar cuentas basándonos en esto y de que nunca lo haremos en el futuro»