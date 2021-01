WhatsApp tiene nueva política de privacidad, en esto consiste

La nueva política de WhatsApp es un paso a la integración formal de la red de mensajería instantánea a Facebook, la cual según la compañía, ayudará a mejorar la infraestructura y sistema de entrega, y entender cómo es que los usuarios utilizan los servicios que ofrece.



Por ello, a partir del próximo 8 de febrero WhatsApp compartirá y recibirá información de todos los servicios pertenecientes a la familia de Facebook, los cuales serán utilizados para ’operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar sus servicios y ofertas’.



De acuerdo con WhatsApp, estos cambios contribuirán a mejorar el servicio y experiencia de uso, ya que será posible tener sugerencias de conexiones de amigos o grupos, personalizar funciones y contenido, realizar compras y transacciones más fácilmente y recibir publicidad y ofertas relevantes a través de los productos de las empresas que componen Facebook.



Por ejemplo, será posible vincular una cuenta de Facebook Pay para pagar productos o servicios en WhatsApp, o poder chatear con los contactos almacenados desde otro de los servicios disponibles como Messenger.



Lo que la red social más popular de mensajería instantánea pretende, es monetizar su plataforma permitiendo a los anunciantes ponerse en contacto con sus clientes a través de ella, o incluso vender directamente en la aplicación sus productos, como ya ocurre en India.



¿Qué datos compartirá WhatsApp?

Entre los datos que ahora WhatsApp podrá compartir con los otros servicios de Facebook, incluyendo Instagram y Messenger, está la actividad de los usuarios, datos relativos al servicio, el diagnóstico y el rendimiento, los cuales se recopilan automáticamente.



Esto incluye información sobre:



Cómo se usan los servicios

Los ajustes elegidos

Cómo se interactúa con otros usuarios o empresas

El tiempo, la frecuencia y la duración de las actividades e interacciones

Archivos de registro

Registros e informes de diagnóstico, error, sitio web y rendimiento

Foto e información de perfil

Estado de la conexión

Además de la información relacionada con el dispositivo y la conexión, esto incluye: modelo del hardware, el sistema operativo, el nivel de carga de la batería, la potencia de la señal, la versión de la aplicación, el navegador, la red móvil, la conexión, incluido el número de teléfono, el operador de telefonía móvil o proveedor de servicios de Internet, el idioma, la zona horaria y la dirección IP.



Así como la ubicación precisa del dispositivo. Y aclara que aunque no se usen las opciones relacionadas con la ubicación, WhatsApp sí utilizará la dirección IP y otra información, como los códigos de área de números de teléfono, para estimar la ubicación general de los usuarios y para fines de diagnóstico y resolución de problemas.



No obstante, WhatsApp aclaró que el contenido de los mensajes trasmitidos por su plataforma no serán compartidos con los otros servicios de la familia Facebook.



Los cambios en la nueva política de WhatsApp deberán ser aceptados por el usuario si es que desean continuar utilizando la aplicación. De lo contrario la aplicación no permitirá acceder a los chats y eliminará la cuenta.



Nueva política de WhatsApp en el mundo

Las nuevas condiciones difieren entre la Unión Europea y el resto del mundo. En dicho territorio los datos compartidos sólo se utilizarán para desarrollar las funcionalidades ofrecidas a las cuentas profesionales WhatsApp Business, explicó la empresa a la AFP.



’WhatsApp no comparte los datos de sus usuarios en Europa con Facebook con el fin de que Facebook utilice estos datos para mejorar sus productos o anuncios’, aseguró un portavoz de la plataforma.



Quién también indicó que ’la actualización de las políticas de confidencialidad son habituales en la industria’, asegurando que WhatsApp ’está proporcionando a los usuarios todas la información necesaria para verificar los cambios que entrarán en vigor el 8 de febrero’.