WhatsApp tiene nuevos planes para que aceptes sus términos y condiciones: banners, estados y recordatorios sobre cómo usan tus datos

WhatsApp se esforzará para que sus usuarios acepten y entiendan sus nuevos términos y condiciones. La app ahora ya no sólo lo hará a través de su opción Estados, sino que incluirá banners y recordatorios para que puedan aprobarlos de aquí a mayo.

La app causó polémica cuando inició su proceso de actualización de términos y condiciones. Millones de usuarios no sabían lo qué implicaba y comenzaron a descargar aplicaciones de mensajería como Signal y Telegram. Días después, WhatsApp aclaró que no tiene acceso a la información compartida en chats personales y que entre sus cambios está que empezará a compartir información con Facebook, en específico la proporcionada en su división WhatsApp Business API, utilizada por empresas como Aeroméxico y Avon para brindar atención a sus clientes.



directa con sus usuarios poniendo estados en los que aclaraba la situación para aclarar que no puede leer las conversaciones personales y que están encriptadas de extremo a extremo.



Pero los estados no serán la única forma de ponerse en contacto con los usuarios. En los próximos meses, se seguirá utilizando este canal y también se desplegarán banners en la parte superior de los chats con empresas grandes para que los usuarios estén enterados que la información compartida será almacenada por Facebook.



También se pondrá en la parte superior de los chats un banner con los Términos y condiciones nuevos de la app para que los usuarios puedan consultarlos y quitarse las dudas respecto a la información que Facebook tendrá acceso.



Estuvimos reflexionando sobre cómo podríamos haber comunicado mejor esta información. En las próximas semanas, publicaremos un banner en WhatsApp con más información que las personas podrán leer a su propio ritmo. Después de un tiempo, comenzaremos a recordarles a los usuarios que revisen y acepten estas actualizaciones para seguir usando WhatsApp.