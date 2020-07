Will Smith no es ninguna víctima

Las redes volaron y crucificaron a una esposa que frente a su esposo acepta y declara que durante su "receso" en la relación (que no fue ahorita sino hace 4 años) tuvo no una aventura, tuvo una relación con otra persona, porque su relación matrimonial estaba rota física y emocionalmente.



"Habíamos terminado y decidimos buscar la felicidad AMBOS" el matrimonio expresó.



Will le preguntó: " Qué buscabas en esa relación?"

A lo cual ella le respondió "Sentirme bien estaba destrozada, hacia tanto que no me sentía bien".

Cosa que por parte de Will lo acepta y sabe que el también fallo y gracias a esas fallas en conjunto tuvo declive su matrimonio.



"Tu y yo hicimos todo por alejarnos pero nos dimos cuenta que eso no es posible".



Jada le dice a Will "Yo no sabia si estarías dispuesto a encontrar la capacidad profunda para amarme" (esto refiriéndose a si iba a poder perdonarle que tuvo una relación aún estando casados) a lo que Wil le pregunta "y como lo estoy haciendo?" ella le dice "Lo estas haciendo genial, eres asombroso"..



NO, no se trata de poner como "cornudo" a un hombre y de maldita a una mujer, se trata de la capacidad de perdonarse, como pareja, yo veo a un matrimonio que se soltaron, se enlodaron, se hundieron y resurgieron juntos, eso señores, eso es amor pese a adversidades.