William El camarón Zepeda da máximo esfuerzo en entrenamientos

Espera fecha para volver a la actividad competitiva.

• Destaca Zepeda Segura que los deportistas se enfrentan a nuevos retos y será responsabilidad de cada uno encararlos.



Zinacantepec, Estado de México, 1 de junio de 2020. Durante este periodo de contingencia sanitaria por COVID-19, el boxeador mexiquense William ’El Camarón’ Zepeda Segura, con apoyo de su entrenador Carlos Enrique Duarte Contreras, continúa dando su máximo esfuerzo en sus entrenamientos para estar en condiciones óptimas y encarar futuras peleas.



A diferencia de muchos otros profesionales, el púgil de San Mateo Atenco tuvo un combate a principios de año, por lo que el tiempo del aislamiento también le ha servido de recuperación y mejora en diversos aspectos de sus entrenamientos.



’No me siento cansando ni nada, pero el cuerpo necesitaba un descanso, trabajar en perfeccionar mi técnica, concentrarme en cosas que hemos visto que me han hecho falta en esas peleas’, detalló.



’La verdad hemos estado entrenando fuerte, no podemos parar, tenemos que seguir activos y verle el lado bueno a esta contingencia, aprovechar para modificar cosas, repasar, aprender más, perfeccionar y así vamos creciendo, esperando que nos den una nueva fecha para seguir entrenando’, agregó el deportista del Edoméx.



Estos trabajos son supervisados por el entrenador del Edoméx Carlos ’El Chocolate’ Duarte, quien le ha mandado un plan de entrenamiento, y durante estas últimas cuatro semanas lo ha entrenado personalmente dos días a la semana, complementado con el trabajo a distancia que realiza diariamente.



Zepeda Segura señaló que los deportistas se enfrentan a nuevos retos y será responsabilidad de cada uno encararlos.



’Cada atleta busca la forma de salir adelante, de motivarse, cada quien hace lo que le toca, ahí se verá el compromiso de cada deportista para no perder la forma física’, expresó.