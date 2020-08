Wornat confirma: a Calderón le da por malcopear

A pocos días de haber llegado al país el libro de la periodista Olga Wornat "Felipe, el oscuro" donde detalla el papel de Felipe Calderón como presidente, con su enriquecimiento ilícito, su amor prohibido con el narco brindándoles su protección y demás acciones que llevaron a hundir el país; Manuel Espino, ex panista y quien fue colega del expresidente Felipe Calderón, confirmó los problemas de bebida del expresidente y de los desfiguros que hacía en estado de ebriedad.



Con un breve "así fue", Espino, actual comisionado del Servicio de Protección Federal, confirmó en redes sociales un testimonio que se encuentra el nuevo libro de Olga Wornat, donde relata cómo Calderón insultó a uno mesero con el fin de pedir más alcohol.



Espino proporcionó este dato a la periodista Olga Wornat, quien fue perseguida por el gobierno del expresidente.



El fragmento, tuiteado por el periodista Hernán Gómez, describe el hecho ocurrido en 2001, en una reunión importante de panistas en un hotel de Querétaro:







"Felipe estaba borracho peleándose a los gritos con un mesero, quería más bebidas, y el gerente estaba muy molesto. No insulte a los meseros, le decía el gerente. Pedimos disculpas al hotel y arrastramos a Felipe a la habitación. No podía pararse y le tuvimos que sacar los pantalones y acostarlo. Al otro día, cuando desayunamos, estaba de lo más tranquilo. Nada había pasado" detalla Espino.De acuerdo con Espino, Calderón "es una persona insegura, colérica, explosiva, que te acusa sin prueba alguna"."Por eso me alejé, porque no estaba dispuesto a aceptar sus madreadas.Toma alcohol y se pone peor, tiene un grave problema con eso. Yo viví varios episodios desagradables con él" asevera Espino.Por último, Espino relata que su relación con Calderón se desgastó cuando éste le pidió que lo detuviera cuando estuviera bebiendo demasiado, sin embargo cuando llegaba tal momento el expresidente enfurecía. Con información de REGENERACIÓN