¿Xalapa y Coatepec ya conectadas a internet?

Desde marzo pasado está funcionando la Red Compartida

Que la zona conurbada tiene ya la conectividad 4.5G

Se brinda cobertura a más de 443 mil habitantes



Desde el pasado 26 de marzo, se anunció que la Red Compartida Altán se encontraba ya cubriendo un nuevo mercado, Xalapa, la capital de Veracruz, así como el Pueblo Mágico de Coatepec ’que ahora cuentan con la mejor conectividad a internet en México’.



Aunque hasta la fecha, la mayoría de los xalapeños y coatepecanos no están enterados, según la compañía asegura que su cobertura en Veracruz suma más de dos millones de mexicanos.



Aunque usted no lo crea, según ALTÁN conecta a Xalapa y Coatepec con la Red Compartida; Suma cobertura en Veracruz para 2,128,446 mexicanos



Aunque casualmente, este fin de semana se han estado reportando fallas en la red de internet de otras compañías, como para que la gente busque cambiar de proveedor.



Hay que recordar que la idea de conectar a internet a la ciudad de Xalapa, fue una de las propuestas del ahora alcalde, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, pero seguramente ni el mismo está enterado de esa cobertura en internet, pues la hubiera cacareado como un logro suyo.



Pero lo cierto es que en esa cobertura nada ha tenido que ver la gestión del munícipe xalapeño, porque se trata de un proyecto prioritario del gobierno federal mal llamado Internet para Todos.



Pero según que ahora ya Xalapa y su área conurbada, tienen la conectividad 4.5G de la Red Compartida. Con lo que se brinda cobertura a más de 443 mil habitantes, de los cuales más de 396 mil se ubican en localidades de menos de 10 mil habitantes.



La operación comercial de la red, puesta en marcha desde marzo, cubre a 194 localidades en Xalapa e incluye a 443,677 mexicanos, de los cuales 46 mil se ubican en localidades rurales de menos de 10 mil habitantes, lo que permite avanzar en el compromiso de democratizar el acceso a internet de banda ancha y habilitar nuevas ofertas en el mercado con precios más bajos para los usuarios.



Habrá que poner mucha atención, porque aunque se trata de una red del gobierno federal, se está haciendo una contratación con empresas particulares que son las que ofrecerán el servicio directo a los usuarios.



No vaya a ser como cuando la empresa telefónica de Teléfonos de México, se privatizó y se entregó a Carlos Slim, con el supuesto argumento de que habría de mejorar el servicio y bajar las tarifas.



Porque como que todavía no queda muy claro, como es que el gobierno federal está creando esa red nacional de internet y que ahora se va a operar mediante empresas particulares locales.



El lanzamiento de Xalapa se suma a la cobertura ya disponible en el estado en: el puerto de Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos y Córdoba, así como sus zonas conurbadas, por lo que, Altán La Red Compartida ya dota de conectividad de última generación a más de 2 millones 128 mil veracruzanos.



Altán La Red Compartida cuenta con más de 63 clientes, operadores y comercializadores de servicios de telecomunicaciones que brindan servicios bajo su modelo de oferta mayorista, y a través de los cuales se comercializan al usuario final diversas ofertas de telefonía celular e internet inalámbrico para hogares y negocios.



La cobertura nacional de la Red Compartida se encuentra ya disponible para más de 58 millones de personas a nivel nacional (11 millones en localidades de menos de 10 mil habitantes) en 37 ciudades y 59 Pueblos Mágicos.



