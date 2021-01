Xavier Olea, el exfiscal cuestionado

Finalmente Xavier Olea va a quedar como un chismoso y escandaloso, pues debe demostrar que el gobernador le instruyó que no procediera en contra del Toro sin cerca, después de haber integrado la carpeta de investigación acerca de la supuesta violación de una de sus empleadas.

Parece que el exfiscal está más presto para el escándalo, como lo fue durante los años en que fue el titular de la fiscalía del estado de Guerrero.

El gobernador sigue insistiendo en que no dio ninguna instrucción al respecto, que evitaría la detención de Félix Salgado Macedonio.

Parece que a Xavier Olea lo contrataron para venir a hablar del caso y dar un doble golpe, en contra del candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, y de paso en contra del gobernador del estado.

Y quien puede hacer eso es quien trata de impedir que Félix sea candidato, y también quien considera como enemigo al gobernador.

Finalmente, quien queda mal al venir a realizar señalamientos es Xavier Olea, pues no cumplió con su responsabilidad que la ley le mandata, y juró para eso.

Todos saben que su trabajo era cumplir con lo que la ley, más allá actuaciones de coyuntura política.

Por eso no es creíble que de buenas a primeras, contratado por quien sabe quién, acuda a una entrevista y suelte esos señalamientos.

Ya se sabe que como Fiscal fue muy cuestionado porque en cada caso que atendía era debatido por sus dichos.

Queda claro que de lo que se trata es evitar que Salgado Macedonio sea candidato a la gubernatura, y en eso se han enfrascado los enemigos del Toro, con publicaciones en medios nacionales.

Y a estas alturas, después de tanto golpeteo El Toro saldrá tocado, pues difícilmente podrá deshacerse de esas acusaciones y salir bien librado.

Así que si este golpeteo no lo dobla, esperemos los próximos días para ver que le están preparando sus enemigos internos de Morena para tumbarlo definitivamente.