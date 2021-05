Xóchitl Gálvez apoya la campaña de Eduardo Solares, candidato a la Presidencia Municipal

En presencia de más de 800 simpatizantes al Partido Acción Nacional (PAN) -siempre cuidando los protocolos de salud- la senadora por el PAN Xóchitl Gálvez, manifestó su apoyo al Contador Público y Académico de la UNAM Eduardo Solares, próximo Presidente Municipal de Tepetlaoxtoc.



Eduardo Solares, candidato a Presidente Municipal de Tepetlaoxtoc, afirmó que ’el municipio ya huele a PAN e invitó a que juntos votemos y triunfemos en las elecciones del seis de junio’. Afirmó que ’van nueve años de decadencia, y por eso hay muchas cámaras que nos sacan fotos; porque tienen la esperanza de que las cosas van a cambiar. Además vamos a fomentar el empleo, bajaremos el predial a las empresas que empleen a los habitantes del municipio ’.



Para la senadora por el Partido Acción Nacional Xóchitl Gálvez ’lo que transforma a un país es la educación; y exhortó a Eduardo Solares a que las mujeres de este municipio estudien, y eso permitirá a que el municipio evolucione’. Finalizó señalando, que ’desde el Senado de la República, Eduardo Solares próximo Presidente Municipal de Tepetlaoxtoc tiene una aliada. Aquí me comprometo con ustedes, y dar mi cara no lo hago por cualquier persona’.



Asimismo Anel Martínez, candidata a Diputada Federal al Congreso de la Unión afirmó que llegará ’a la diputación federal con la finalidad de expandir su visión y trabajo en cada municipio perteneciente al distrito 05, logrando el desarrollo regional y mejorando la calidad de vida de todos sus vecinos’.



En un evento de fiesta, también estuvo presente Héctor Quezada, candidato a la Diputación Local por el Distrito 39 al Congreso del Estado de México. Entre porras de los simpatizantes de Acción Nacional como ’grito y grito y no me cayo, Eduardo, Eduardo es mi gallo’, se generó un ambiente de fiesta.