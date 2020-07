Xóchitl Gálvez pide no embarrar a panistas con Lozoya pese a que también apoyaron

La senadora Xóchitl Gálvez pidió no introducir a los panistas en el caso de la Reforma Energética en el que estuvo involucrado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pese a que estuvieron involucrados 35 legisladores, 3 senadores y un diputado federal del partido Acción Nacional, mientras que en la Cámara de Diputados encabezaba la Mesa directiva Ricardo Anaya.



En la Reforma Energética impulsada por Peña Nieto, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y al presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República, David Penchyna; 95 legisladores en el Senado avalaron la reforma, de los cuales 53 fueron del PRI, siete del Partido Verde y 35 del PAN, entre ellos el exsecretario de la Comisión de Energía y panista, Salvador Vega Casillas.



A la lista se suman los senadores de Acción Nacional Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, integrantes de la Comisión de Energía, los dos últimos son actualmente gobernadores de Querétaro y Tamaulipas respectivamente. Además del diputado federal Raúl Gracia Guzmán, quien fue integrante de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera.



En tanto, en la Cámara de Diputados también hubo un amplio apoyo con 353 votos a favor y 134 en contra; siendo Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en San Lázaro, cuyos cabildeos se dieron con el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, y de Luis Alberto Villarreal, entonces coordinador del PAN en San Lázaro. En ese momento, la Mesa directiva era encabezada por Ricardo Anaya del PAN.



Mientras que en el Senado, la Mesa Directiva del Senado era encabezada por el priista Raúl Cervantes y la Jucopo estaba encabezada por el panista Jorge Luis Preciado.



Pese a ello, la senadora hidalguense, Xóchitl Gálvez, defendió a los panistas por igual, pidiendo que no los "enloden" en el caso.



’Ojalá tenga pruebas suficientes, ojalá no sólo quieran enlodar a senadores del PAN, porque si hay alguien que fue beneficiado son los priistas. Todos sabemos las fortunas de algunos que hoy están en Morena, como es el caso del gobernador de Puebla (Miguel Barbosa), que también hizo una gran fortuna’, dijo la panista.



En videoconferencia conjunta con integrantes de la bancada del PAN, encabezados por su coordinador Mauricio Kuri, la legisladora hidalguense aseveró que si hubo sobornos debe aplicarse la ley ’caiga que caiga, sin importar el color del partido político".



Por su parte, Mauricio Kuri defendió a los que ahora gobiernan Tamaulipas y Querétaro y que en su momento estuvieron apoyando la reforma.



’Lo que sí puedo decir que los que ahora son gobernadores (Francisco Domínguez, de Querétaro, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, entonces senadores) lucharon muchísimo y fueron encontrándose una gran cantidad de debates internos y externos muy fuertes, están en el Diario de los Debates del Senado, donde se vio como verdaderamente lucharon por una reforma energética que le sirviera al país’, consideró. Con información de EL FINANCIERO