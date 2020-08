¡Y ahora, eeen eeestaaa esquina..!

El encontronazo estaba cantado. Desde mucho antes de llegar Andrés Manuel López Obrador había ya designado al ex presidente Felipe Calderón como su punching bag ideológico y político preferido.



Para el tabasqueño el michoacano Calderón es todo lo nefasto que existe en la vida.



De entrada, lo acusa de robarle la presidencia en 2006 y de ahí para arriba y para abajo.



De mecha corta y formado en el debate, egresado de la Libre de Derecho, Calderón le ha salido respondón y no sólo no deja pasar ningún comentario de AMLO sino que ya, junto a su esposa Margarita Zavala y otros muchos ex panistas, hasta formó su partido -México Libre-, con el cual afirma le va a disputar el congreso el próximo año.



’Me va a hacer los mandados’, afirma el ex presidente.



Con el poder en las manos al más puro estilo priísta, López Obrador dosifica la construcción de una telaraña jurídica y política alrededor del ex presidente. En sus mañaneras siembra y riega todos los días la idea entre las mayorías que lo apoyan, que Calderón es la causa de todos los males del país, incluso los suyos, por ejemplo, el de la violencia y las ejecuciones que hoy suman mucho más que las del período de Calderón.



Y deja caer la amenaza de que, si el pueblo lo quiere, si lo dice en una encuesta, va a abrir un juicio contra Calderón por delitos cometidos en su sexenio.



Lo dice una y otra vez a pesar de que eso no tiene ni base ni futuro legal. A AMLO no le importa, ese no es su objetivo, no quiere meterlo a la cárcel, lo que busca es denigrar a su antecesor.



Así ayer lanzó la acusación de que el sexenio de Calderón fue un narcoestado. ¿La prueba?, pues está en el juicio que se sigue en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el régimen de Calderón.



¡Pero todavía no lo sentencian! No importa, está detenido ¿no?



Y además ahora la revista Proceso saca un texto en que se sugiere que Calderón recibió algo del contrato de Etileno XXI orquestado, afirman, desde que el michoacano fue secretario de Energía en 2003, con el presidente Vicente Fox.



Total, que el agarrón está en curso. Y Calderón asegura que en las elecciones del próximo año él y su partido México Libre van a arrebatarle el poder a AMLO.



’Nos van a hacer los mandados… muchos mexicanos estamos hasta el gorro de este gobierno que no quiere que hablemos del desastre económico que están provocando en el país, que no quiere que hablemos de los más de 50 mil muertos por una mala gestión de la pandemia, que no quiere que hablemos de un Presidente que no tiene la decencia de usar tapabocas por respeto a los mexicanos, y que sólo quiere que estemos hablando de especulaciones en la prensa, porque quieren debilitar a los enemigos políticos del gobierno…



’Lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es utilizar este caso (de Lozoya) no para hacer justicia, no para castigar la corrupción, sino para usarla, con mentiras, con propósitos de persecución a sus adversarios. Lo que está en juego, es una estrategia mediática de campaña, que está marcando venganzas políticas desde el gobierno’, dijo.



Por eso, afirma el michoacano, López Obrador intenta asustarlo con juicios improcedentes y filtraciones periodísticas de asuntos inexistentes.



Calderón pide que ambos vayan a un debate público sobre resultados de sus respectivos gobiernos, sobre sus patrimonios, sobre el neoliberalismo, sobre la corrupción y sobre ’rubro por rubro’.



’… que no ande con ‘rodeos’ y dé la cara’, retó Calderón a AMLO.



EL 24, la mayoría decide quien presidirá el Senado



La convocatoria en curso, afirma Ricardo Monreal, indica que la elección del próximo presidente del Senado surgirá de una votación libre y abierta que se realizará desde el medio día del lunes 24 de este agosto, hasta las 3 de la tarde de ese día, en 4 urnas transparentes a las que acudirán los 60 senadores de Morena y 4 senadoras del PES.



Y adelanta que los aspirantes hasta hoy son 4: el mexiquense Higinio Martínez, el poblano Alejandro Armenta, el suplente Ovidio Peralta y el chiapaneco Eduardo Ramírez.



Al explicar lo anterior, Monreal desechó que este proceso pudiera derivar en una fractura o confrontación interna porque, dijo, existe madurez entre los senadores de Morena y porque la mayoría es la que decidirá, no otra fuerza.



Yo podría adelantar que el senador Peralta no tiene posibilidades por la simple razón de que es el suplente del senador Javier May Rodríguez, quien hoy goza de licencia para ocupar una subsecretaría en Bienestar.



Peralta no puede ser presidente del Senado porque May Rodríguez -ya sabe usted, cosas de la inestable política-, pudiera regresar en cualquier momento y obligar a tener que realizar otro proceso de selección de presidente.



Para qué le cuento que a Peralta lo apoyan ese dolor de muelas legislativo llamado Martí Batres y sus 12 aliados.



O sea…



Viene una mesa sobre justicia



Durante una conferencia de prensa digital de inicio de semana, el líder de la mayoría de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que el martes 18 de agosto se realizará una mesa de gran calado en materia de Justicia y sus desafíos en México.



A este encuentro acudirán, dijo, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte; la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Fiscal General de la república, Alejandro Gertz Manero, el jefe del Jurídico de Presidencia, Julio Scherer y senadores y diputados.



De igual forma estarán presentes fiscales de los estados y representantes de barras y asociaciones de abogados.



Entre los temas están planteados el de la eliminación del fuero, armonización de las leyes secundarias en educación, economía circular y justicia digital, desaparición forzada de personas.



La mesa estará abierta a todos los temas que representan los desafíos que tiene por delante la justicia mexicana, precisó Monreal quien comentó que el lunes conversó con el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau sobre el Covid y sus efectos en las economías de EU y México y de la necesaria reanudación de actividades en las agendas legislativas así como de los temas laborales al interior del T-MEC y las reformas que hay que hacer.



’Estoy seguro de que en la etapa post pandemia, tenemos que deliberar y discutir la progresividad fiscal y los mecanismos con los cuales debemos enfrentar juntos los efectos y consecuencias de la pandemia Covid-19. Estoy convencido de que vamos a hacerlo, en el órgano Legislativo no podríamos mantenernos indiferentes frente a la tragedia económica, a la tragedia humanitaria que se está generando con motivo de la pandemia Covid-19.



’Así es que la progresividad fiscal, implica la aplicación de un principio que en muchos países se sigue, y lo que afirmé es que nadie va a escapar en el mundo. La próxima semana tengo una reunión con parlamentarios del mundo, en donde están planteando que nos unifiquemos en criterios para enfrentar la pandemia, desde el punto de vista legislativo’, señaló el zacatecano.



