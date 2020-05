Y al final, todo se acomodó

Al fin tiempos inéditos, senadores y diputados de todos los partidos integrantes de la Comisión Permanente realizaron ayer una sesión singular, entre digital y a distancia con su parte presencial.



Sin ser parte de ese juego, pero sí, los periodistas y asesores, auxiliares y seguidores interesados hicieron lo mismo: unos seguimos desde nuestras casas la sesión mientras otros se acercaron al recinto para participar en conferencias y transmisiones.



Previa a la sesión, la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Ricardo Monreal y que está integrada por los otros 6 coordinadores parlamentarios -uno de ellos (también parte de este momento singular) representa a un partido que legalmente no existe, el PES-, participaron en la primera comparecencia a distancia, digital, de un secretario de Estado, este el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



Con tareas adicionales como coordinador de la estrategia para contener la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, y la de encargado de las estrategias y acciones, compras y traslados, el canciller Ebrard también fue interrogado respecto a cuestiones de seguridad pública y de salud así como de aspectos de adquisiciones.



Todo un hombre orquesta en la política y el manejo del poder.



Total, toda una experiencia en el aprovechamiento de herramientas de la nueva tecnología de la información en tiempos de coronavirus.



En medio de esta excitante expectativa, Ebrard no sólo informó asuntos respecto a su área, sino que también explicó de programas y políticas, decisiones de gobierno respecto del combate a la pandemia.



En este escenario, participaron una treintena de senadores de todos los grupos parlamentarios, quienes, desde sus casas u oficinas personales, hicieron presencia en una pantalla fraccionada y a todo color.



Luego de darle la bienvenida a Ebrard, el zacatecano Monreal planteó una serie de interrogantes respecto de la relación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump.



Otras preguntas tocaron el tema de las compras de ventiladores de respiración y otros insumos requeridos para el combate del coronavirus lo que involucra la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos, China y México.



Las dudas de los senadores en este tema, dijo Monreal, se amplían en un momento en que el número de contagios no cede y el de fallecimientos pareciera que en lugar de disminuir, se disparase, antes que ’aplanarse’.



Y de igual manera, planteó la preocupación sobre las medidas de protección realizadas a en favor de migrantes y residentes mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo.



En su oportunidad, la senadora tabasqueña de Morena, Mónica Fernández, presidenta del Senado y de la Comisión Permanente le preguntó al canciller multi-tareas cómo enfrenta los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas respecto de los recursos económicos que se han comprometido para atender la crisis sanitaria.



’Entiendo que se ha echado mano de recursos depositados en diversos fideicomisos públicos, presupuestos de diversas instituciones. Resulta también importante conocer si se han utilizado los recursos del Fonden; porque será muy importante que más adelante, obviamente, se rindan cuentas de manera totalmente transparente, para que se eviten después dudas y suspicacias o incluso como sucedió en las emergencias pasadas’.



Once puntos para responder



Ebrard, sin duda el político más completo y experimentado del Gabinete de López Obrador, sacó fácil la tarea con apuntes y respuestas previstas expuestas en 11 puntos.



Lo primero que se hizo frente a la pandemia, les dijo a los senadores, fue garantizar la protección de los mexicanos en el exterior, divididos en dos grandes conglomerados:



Los de la comunidad méxico-norteamericana y los connacionales radicados o migrantes en Estados Unidos.



Para ellos se desplegó una protección que buscó aminorar las desventajas de no tener ni seguros ni acceso a los servicios médicos, y estar en condiciones muy vulnerables. El enorme esfuerzo realizado por los consulados ha permitido -explicó-, el retorno de 12 mil 746 personas que se encontraban en diversas partes del mundo.



En cuanto a los mexicanos en Estados Unidos, aclaró que la mayor atención está puesta en Nueva York donde se ha contado con el respaldo de su alcalde, pero donde desafortunadamente han fallecidos 959 mexicanos hasta el momento.



De las gestiones para la adquisición de insumos, equipos, medicamentos y tratamientos -y no sólo ventiladores-, se ha encontrado que la demanda en el mundo es extrema, y ha sido muy complejo acceder a todo esto por lo que se ha tenido que acudir a las instancias multilaterales como la ONU y la OMS, donde se ha propuesto impulsar el acceso universal, y quitar estos productos de las leyes del mercado, resolución que ha sido aprobada por 179 países.



El canciller multichambas aprovechó para hacer ante senadores un amplio reconocimiento al doctor Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, por haber alcanzado el mayor número de votos en esa resolución.



Por lo demás, Ebrard comentó que el mercado vive un tremendo desajuste por la demanda agregada fuera de todo precedente, debido a que China, Estados Unidos y la Unión Europea son los primeros en consumir dentro de esta pandemia lo que producen, creando así una fuerte carencia en el resto de las naciones.



Frente a este hecho, dijo, la estrategia de México ha sido la de no impedir a nadie adquirir sus insumos, lo que ha llevado al gobierno mexicano a acceder a los insumos de China y los EU, y de igual manera se ha tendido una muy buena respuesta de la Unión Europea, que ha permitido tener acceso a sus insumos.



De igual forma, indicó Ebrard, se ha apoyado a Cofepris en el tema regulatorio; se colabora con instituciones como la UNAM y el IPN, con los Institutos Nacionales de Salud –donde se hace investigación-, para el desarrollo de vacunas.



El bloque opositor va a la pelea



Una vez concluida la comparecencia virtual de Ebrard, la sesión de la permanente inició con la asistencia presencial de los senadores y diputados del llamado Bloque de Contención integrado por legisladores del PAN, PRI, MC y PRD.



Al final, todo quedó en una sesión mixta, unos a distancia y otros presentes en el recinto.



Así, la sesión de ayer miércoles marcó un precedente en la historia del Congreso pues, no obstante que el salón del Pleno se vio casi vacío, con la mayoría de las curules vacías y las luces centradas sólo en lo alto de la mesa directiva, al final todo caminó sin tropiezos graves.



