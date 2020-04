¿Y el amor? Filtran video de Américo Garza "harto" de Karla Panini

La acción que tuvo Karla Panini con su ex mejor amiga Karla Luna continúa en la memoria de numerosos usuarios de redes sociales, quienes se han encargado de de filtrar un polémico video en el que se muestra a Américo Garza "harto" de la conductora.



En el clip se muestra a Garza con una cara de fastidio, mientras Panini le canta al oído "Suavecito" de Laura León.



Usuarios han coincidido que la conductora se encontraba de lo más divertida en la fiesta, caso contrario al de su esposo, quien no demostró el mismo ánimo que ella.



Las escenas han despertado todo tipo de comentarios en redes sociales pues unos usuarios aseguran que Américo Garza ya no se siente a gusto con Karla Panini, mientras que otros han afirmado que solo se trató de una broma entre ellos ya que se encuentran mejor que nunca.



Con información de Imelda Téllez/yosoitu