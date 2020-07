Y el avión presidencial no sale de volada

Casi dos años ya y no se puede concretar su venta

Que lo van a pagar en dos partes; efectivo y equipo médico

La rifa de la Lotería no ha venido suficientes cachitos



Se van a cumplir ya casi dos años de la actual administración federal y una de las promesas de la llamada Cuarta Transformación 4T de que habría de venderse el avión presidencial, por resultar un insulto el hecho de que haya un gobierno rico y un pueblo pobre, hasta la fecha solo se han anunciado intensiones y buenos propósitos para comprarlo pero lo cierto es que todavía sigue en un hangar en los Estados Unidos.



Desde las primeras conferencias mañaneras, uno de los temas predilectos a tratar, tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como los reporteros que las cubren, era el de la famosa venta del avión presidencial, hasta se anunció que como no salía a la venta la aeronave, entonces seria rifado entre los mexicanos.



Pero poco tiempo después, se dieron cuenta de que ningún favor le harían al afortunado ganador de la rifa del avión, pues nada más para su mantenimiento tendría que disponer de varios millones de dólares.



Entonces se catafixió -diría Chavelo- por 100 premios de veinte millones de pesos en efectivo cada uno, entre quienes compraran su cachito con un costo de quinientos pesos.



Eso fue hasta antes de la pandemia del COVID-19, porque de la venta o la rifa del avión presidencial no se volvió a tratar el asunto, porque lo cierto es que no ha habido nadie ni ninguna empresa o gobierno que se interese en comprarlo y por eso es que sigue en los Estados Unidos en donde sí se tienen que pagar los costos de cuidado y mantenimiento.



Este lunes, nuevamente, el tema de la venta del avión presidencial volvió a ser protagonista de las historias que ahí se cuentan todos los días.



El director de Banobras, Jorge Mendoza volvió a salir a anunciar que hay interesados en la compra del avión -aunque obviamente no se dieron a conocer nombres de los posibles compradores- pero ahora la novedad es que en caso de que llegar a concretarse la compra, sería pagada en dos partes, una en efectivo y la otra con equipo médico.



Tampoco se dijo el porcentaje que se recibiría en efectivo y cuánto sería con equipo médico.



Porque con eso de que han estado llegando ya aviones de Estados Unidos y desde China con equipo médico, que se supone son gratuitos, no vaya a ser que al rato nos salgan con la novedad de que ya nos pagaron el avión con respiradores para enfermos del COVID, mascarillas y cubre bocas.



En la conferencia mañanera, el director de BANOBRAS dijo que en el caso del avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, desde abril se tiene en proceso una oferta de 120 millones de dólares, equivalente a 2 mil 697 millones de pesos.



Habría que volver a hacer un avalúo del avión, porque hay que recordar que en enero pasado el director de Banobras, Jorge Mendoza, informó que el avión presidencial se adquirió en el 2012 a un costo de 218 millones de dólares, equivalente a 2 mil 900 millones de pesos.



Por lo que ahora se estaría negociando su venta en casi cien millones de dólares menos de lo que era su costo original.



Como ya se ha indicado anteriormente, se concretarse el acuerdo sobre el avión presidencial, éste sería pagado en dos partes: una en efectivo y la otra en equipo médico que sería destinado a distintos hospitales del país.



Desde hace más de un mes, se dijo que ya estaba el ofrecimiento de compra, que únicamente se estaba revisando el avión, pero ya ha transcurrido demasiado tiempo para verificarlo, por lo que no se entiende el motivo real por el que se sigue manteniendo en los Estados Unidos, en lugar de traerlo al hangar presidencial y si algún día se deciden a comprarlo, pues simple y sencillamente vienen por él y se lo llevan volando.



Por lo que respecta a la otra gran ocurrencia de hacer una rifa con el nombre del avión presidencial, también este lunes se informó que al 10 de julio, se han vendido un millón 355 mil cachitos, lo que equivale a 22.58% del total disponible; es decir, se cuenta con un total de ingresos por 677.5 millones de pesos’ aseguró Ernesto Prieto Ortega, Director General de Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública.



Como ya se ha reiterado, este Gran Sorteo Especial se llevará a cabo el próximo martes 15 de septiembre, contará con 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y se realizará en el Salón de Sorteos de la LOTENAL en punto de las 16:00 horas



Aunque nos comenta Pancho López el filósofo de mi pueblo, que si a la fecha se han venido 677.5 millones de pesos para recuperar los dos mil millones de pesos que se supone es lo que van a repartir, pues todavía les faltan 1,322.5 millones de pesos por vender y a cómo va la crisis económica por la pandemia, va a resultar que van a tener que salir como las gallinas de rancho, poniéndole.



