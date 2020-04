¿Y el despertar, para cuándo?

Siempre que sucede algún tipo de fenómeno que impacta fuertemente al país, se habla de la gran transformación que viene, que después del suceso México será otro, pero nada ocurre, el tiempo pasa lánguidamente y seguimos estancados.



Muchos han sido los acontecimientos, fuertes que parecían motivar a la población a tomar consciencia de las cosas, pero que con el transcurrir de los días y semanas, dejaban las cosas en el mismo lugar de siempre.



Las oportunidades se presentan y el estancamiento continúa, se dejan pasar las circunstancias y nuevamente viene otra posibilidad de cambiar las cosas, mejorar en todos los sentidos y surge el conformismo y la ambición desmedida de los gobernantes y de quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambio para el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida en un país que lo tuvo todo y que poco a poco se le acaba esa riqueza.



Los mexicanos hemos mostrado una y otra vez la solidaridad cuando la desgracia provocada por los fenómenos naturales produce víctimas y deja saldos negativos, pero después de eso renacen las envidias, el encono, la división, la depreciación de lo poco o mucho conseguido.



Oportunidades, se han presentado, después del sismo de 85, el fraude de 88, el levantamiento del EZLN, el asesinato de Colosio, los comicios de 2000, el regreso del PRI en 2012, el sismo de 2017 y sin embargo, la situación no cambió en mucho.



Quienes tuvieron la oportunidad de enderezar el barco no lo hicieron, por el contrario vieron la coyuntura de consolidarse ellos, tanto política como económicamente, dejando de lado las verdaderas necesidades de una población desvalida en gran número.



El petróleo nos generó varias oportunidades de riqueza y ésta, jamás permeó las zonas a las que debía beneficiar, hasta que se está agotando y el precio actual no avizora buenas noticias.



Las exportaciones han tenido sus buenos momentos y se consideró la posibilidad de que con el TLC pudiera generar la riqueza necesaria para beneficiar otros sectores.



Con tantas promesas no cumplidas a lo largo y ancho de los últimos 50 años, existen regiones del país totalmente abandonadas, en las que la pobreza continúa como entonces, lo que da grandes oportunidades al crimen organizado de obtener mano de obra.



El actual es otro de esos momentos en que los mexicanos debemos sacar la fuerza necesaria para cambiar al país y obligar a los gobernantes a cumplir en el terreno de los hechos.



Las experiencias del pasado deben proporcionar la fortaleza necesaria para el surgimiento de un México fuerte y encaminado a su despertar de un largo letargo del que todos somos responsables.



****



Si el coronavirus tiene en los llamados adultos mayores un impacto superior al detectado en personas de otras edades, quée pasará con los miembros del gabinete que rebasan los 60 años de edad. Los secretarios de Comunicaciones, Gobernación, Salud, Seguridad, Agricultura, Educación Pública, Turismo, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina y Medio Ambiente, entre otros, no deberían exponerse, al igual que los titulares de la CFE, Pemex y otras instituciones del gobierno federal.



