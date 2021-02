¿Y el INE?

Acaso no hubiese sido más sencillo que el INE diera los nombres de todas aquellas personas que rebasan los 60 años de edad y pertenecen al sector mal llamado de la tercera edad.



Será que no hay confianza en el Instituto Nacional Electoral para el listado de los adultos mayores y por eso se procedió a crear una nueva plataforma, que de inicio resultó rebasada.



La desconfianza es tan grande que se optó por esta nueva vía.



Qué fue lo que sucedió con la plataforma de registro ’Mi Vacuna’ que solamente resistió unas pocas horas en servicio y se vino abajo.



¿Fue tal la demanda de los usuarios por inscribirse ante el creciente número de contagios y muertes que la población entró en pánico y saturó los canales de registro?



Está tan mal planeado y con poca capacidad el sitio y son tantos los adultos mayores que la página no aguantó tan grande cantidad de aspirantes.



La realidad es que de inicio la plataforma no arrojó los resultados esperados y que las vacunas anunciadas para los adultos mayores entraron en una serie competencia, ante tan alta demanda.



El esfuerzo puede ser bueno y la voluntad comprendida, pero la realidad nos muestra que el infierno no está lleno de buenas intenciones y que las autoridades deben implementar nuevas formas para asegurar que la población de adultos mayores tenga acceso a las preciadas vacunas.



Incluso, la forma de llenar el cuestionario pudiera ser rápida y sencilla: entras a la página, ingresa tu CURP, descargas la guía de registro y consultas el aviso de privacidad.



Después de verificar si tus datos son correctos, seleccionas la opción de quiero vacunarme, seleccionas la entidad y municipio donde resides, agregas el código postal, un correo electrónico y un teléfono donde ubicarte. Incluso, puedes hasta dar el horario en que se te puede contactar, lo envías y solicitas tu comprobante, para que después te llame un empleado de los llamados ’Servidores de la Nación’, el que te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás ir a vacunarte.



De acuerdo con este cuestionario, el procedimiento sería sencillo, en cuanto la página esté disponible para ello.



Hasta ahora, todo ha quedado en las buenas intenciones del gobierno federal por dotar a la población de lo que requiere, sin conseguir que sus promesas y esfuerzos se concreten.



Las vacunas no han llegado en los tiempos acordados, convenidos o anunciados y el retraso es notorio. Es cierto que en parte se debe a la gran demanda de vacunas que hay en el mundo a que Pfizer decidió ampliar su planta para aumentar su producción y a este y otros motivos que, tal vez, sean ajenos al gobierno, pero también es cierto que no se tomaron las previsiones necesarias para enmendar los yerros.



La vacuna no ha llegado a México y el listado de los adultos mayores que serían los primeros en ser vacunados tampoco se encuentra realizado.



Si se ve desde un punto de vista oscuro, no hay prisa para realizar el listado de los adultos mayores, si la vacuna tardará en llegar.



De acuerdo con la proyección realizada desde el gobierno federal serán los adultos mayores los segundos en ser vacunados, luego de que se termine la vacunación de médicos, enfermeros y todos aquellos que se encuentran en la primera línea de atención hacia los enfermos de Covid-19, pero tampoco con ellos se han terminado las aplicaciones, ya que muchos de ellos no han sido vacunados y otros más requieren de la segunda dosis.



Siguiendo esa ruta se advierte que el rezago es grande y mientras tanto, México ya alcanzó el tercer lugar con mayor número de muertes en el mundo, rebasando a la India, un país que tiene pobreza extrema en muchas de sus regiones y que tiene una población casi 10 veces mayor que la que habita en la República Mexicana.



Todo quedó en un simple rumor en el que se daba por hecho que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, se vendría a ocupar la plaza de director de Pemex y que Octavio Romero se iría de candidato a una diputación federal y a coordinar la bancada de Morena en la próxima legislatura. Los inquietos dieron por cierta la situación, ante el anuncio de que el gobernador daría un anuncio al días siguiente. Todo quedó en un anuncio de un nuevo subsidio en el consumo de la energía eléctrica, así como la condonación de la deuda con CFE para los afectados por las inundaciones y en un Fernando Mayans que reta a Carlos Loret para que vaya a consultar las compras realizadas por el Instituto de Seguridad Social de Tabasco.



Mauricio Kuri solicitó licencia como senador para competir por el gobierno de Querétaro, donde representará al Partido Acción Nacional. Kuri arrancará como amplio favorito para imponerse en los comicios del 6 de junio.



