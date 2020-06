Y el padre, qué

Te lo platicamos Bety querida.



"El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta". Nos apremiabas.

Ayer hubieras cumplido 89 años. Nosotros te extrañamos, mucho.

Encontramos tus diplomas obtenidos de febrero de 1985 a febrero de 2005, que enumeramos complacidos y arrogancia.

Son siete:

Estudio sobre historia de la cultura. Artes. Literatura. Religiones. Filosofía. Música y Ciencias.

Mejor te platicamos un chiste-verdad que nos platica, con razón el licenciado don Virgilio Arias Ramírez, que a él se lo confiaron:

Resulta que el Filósofo de Güémez platica con su hijo:

— Mira mijo, te recuerdo una cosa muy importante que debes hacer:

Tu abuelo... ¡se la dio a tu abuela!;

Yo... ¡se la di a tu madre!;

Ahora que te cases: ¡tú se la darás a tu vieja!

Intrigado el hijo pregunta: ¿Po’s qué es lo que les dieron apá?



La razón en todo, mi hijo.



Sabes que, hoy, en el México moderno nos encontramos en el ensayo y error en cuanto a los roles parentales se refiere.

El hombre se resiste a incorporarse a las labores de la casa y la mujer se encuentra agotada al desempeñar el doble rol de proveedora y ama de la casa.

Ante la ausencia de la figura paterna la mujer da prioridad al rol de proveedora y con la pena, los hijos pierden a la madre nutricia.

Ante la carencia de figuras paternas, los hijos buscan modelos fuera de casa, se vuelven fanáticos de artistas y deportistas, incluso de narcotraficantes

Dejemos a una experta, doña Rosa Chávez Cárdenas, que nos lo desmenuce enseguida:

’El modelo de padre proveedor sustento de la familia se ha visto amenazado en la corona crisis, es muy preocupante la situación para quienes se han quedado sin empleo en la pandemia.

El confinamiento dejó a muchos sin su negocio, otros reciben un porcentaje mínimo por quedarse en casa.

Miles de personas en todo el mundo están con crisis similares. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Económicos (OCDE) la pandemia representa la "mayor amenaza a la economía global desde la crisis financiera de 2008’

El rol de padre proveedor de la familia mexicana y la mujer dedicada a los hijos, han perdido presencia ante los nuevos retos que enfrentan en la crisis.

En la mayoría de los países inician con la recuperación financiera, se enfrentan a la realidad y la falta de empleo.

Para abrir los negocios los gobiernos ponen demasiadas condiciones como si fuera garantía para evitar los contagios.

Otro efecto de la crisis son los conflictos de pareja por la falta de recursos económicos y las deudas acumuladas.

Se han incrementado los divorcios, bueno la separación porque no tienen dinero para pagar otra renta o a un abogado.

Netflix abona con sus series de narcotráfico que tienen tantos seguidores.

El rol tradicional del padre se ha caracterizado por trabajar y proveer, mostrar valor, esconder sentimientos y ser modelo para los hijos.

Se preocupa por el progreso escolar de sus hijos, alimentación, salud y bienestar, regularmente aprendió en su familia.

El rol de macho, señala doña Rosa, es esconder sentimientos, es un padre ausente que no reconoce a sus hijos y hasta niega la manutención.

El perfil es muy conocido: hombre seductor, presumido, mentiroso, que no sabe poner límites, desorganizado, inseguro, inconsistente, con miedo al compromiso.

Presume de ser muy ’hombre’ en su desempeño con las mujeres.

El rol ideal en cuanto a padres se refiere.

Es el de la familia democrática en donde ambos trabajan y se reparten las labores de casa, la economía, y el cuidado de los hijos.

En México como en muchos países celebramos el Día del padre el tercer domingo de junio.

Cruzamos por una situación difícil en el mundo, pero tenemos que festejar a los padres en su día, no debemos dejarnos llevar por la tristeza.

En el Día del padre que se celebra desde 1910, Sonora Smart Dodd escuchó el sermón del Día de las madres y sintió la necesidad de reconocer la labor de los padres.

Ella tenía un gran aprecio por su padre, el veterano de la Guerra William Jackson que educó a ella y a sus cinco hermanos.

Smart Dodd propuso a la Alianza Ministerial de Spokane, su lugar de origen y así surgió el tercer domingo de junio.

La celebración se oficializó en 1966 por el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson y de ahí se extendió a gran parte del mundo.

La relación padre hijos es indispensable en la sociedad.

La enseñanza consiste en darles raíces y alas.

Añadirías tu Bety. Un beso. Y tienes la razón,

