Y en la distancia que nos estorba

te espero en esta oscurana

y mis suspiros por vos

no se acaban, tan solo mueren

y el morir no es eterno.



Aquí y ahora

en la distancia que nos estorba

me condeno a una cerveza,

por lo menos el calor no sofoca

a mis cuarenta y tantos.

Es mejor te quedés allá

con las ganas de verme desnuda,

y con los libros de ciencias

arpillados en tu cama.



Por lo pronto aquí te espero

entre pilas de piedras amontonadas,

vidrios quebrados, llantas quemadas,

esquivando la lluvia de odio

que ahoga a esta ciudad.

Y en la distancia que nos estorba

te escribo esta carta.

Quizá te llegue un poco tarde.





(Masaya, 12 de junio, 2018)



Magda Bello

«NO HAY PASADA A CATARINA

poesía en tiempo real»

Libro ganador del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío, 2018.

