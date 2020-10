Y en otros municipios, sin dinero

(Carta a Don Héctor)



• Más obra pública para Chilapa



• Arcos Catalán, de ADG, no de IPG



LO QUE SON LAS COSAS. MIENTRAS LA MAYORÍA de los gobiernos municipales del estado ya no tienen recursos para cerrar el año, teniendo incluso problemas hasta para pagar salarios, y en consecuencia los trabajadores hacen paros laborales y toman oficinas, el de Chilapa de Alvarez se da el lujo de iniciar obras y anunciar otras, lo que indica que tiene recursos para ello, y aún más, que su manejo es eficiente y transparente.

Así es. En prácticamente todos los ayuntamientos de Guerrero, sus autoridades están más preocupados en cómo cerrar el año en materia financiera, es decir, en cómo resolver los compromisos con los trabajadores, como es el pago de las dos últimas quincenas del mes de diciembre, del aguinaldo y de otras prestaciones laborales que deben ser cubiertas, de tal forma que algunos, como el de Chilpancingo, ya anunció que pedirá un préstamo por al menos 50 millones de pesos.

Ello implica, y demuestra, que alcaldes como el de la capital del estado tienen, al menos, un desorden financiero, pues ningún edil, que se precie de ser responsable, puede decir que no tiene ni tendrá recursos para pagar los últimos salarios y el aguinaldo respectivo, toda vez que su pago se planea en el presupuesto de egresos del municipio.

Sin embargo, ésa es la situación de diversos alcaldes, y no obstante ya están pensando en brincar a otro cargo, e incluso enviando a su consorte a otro partido para ser candidata, al fin que hay quienes les siguen creyendo, utilizando a la religión, y a Dios para ello.

En Chilapa, en cambio, la situación es diferente, como ha ocurrido en los últimos años. El presidente municipal, en vez de andar preocupado en quién pedirle prestado, anda iniciando obras, inaugurando otras y anunciando algunas más, lo que indica, ya lo decíamos, que la administración que encabeza tiene recursos suficientes para ello.

Hay que decir que quien gobierna Chilapa es Jesús Parra García, en su segundo periodo como alcalde, precisamente porque en el primero hizo un buen papel, por lo que los chilapenses mayoritariamente votaron por él de nueva cuenta en el 2018, en razón de los resultados, principalmente en obra pública, en obra social y el mejoramiento de los servicios públicos, y algo de suma importancia, en el fortalecimiento del tejido social.

Sin duda no ha sido fácil. Sin embargo, mucho le ha ayudado el manejo honesto de los recursos públicos, la eficiencia con que los utiliza, y los resultados que obtiene de ello, y lo que es más, llevando a cabo un gobierno de puertas abiertas, con un trato digno a la población, y sencillez de sus autoridades. Una prueba de ello es que al edil difícilmente le dicen alcalde o presidente municipal, sino Parra, Parrita o simplemente Chucho, lo que demuestra la familiaridad con la que se conduce.

En fin que mientras otros andan pensando en a quién pedirle prestado, este miércoles el alcalde de Chilapa dio inicio a diversas obras en la cabecera municipal, como una ampliación de drenaje sanitario, una ampliación de agua potable y construcción con concreto hidráulico de la avenida Municipio Libre; la inversión, tan solo en esta arteria vial será de 12 millones de pesos, además de anunciar trabajos en el Jardín Central y otras avenidas del centro de la ciudad, como parte del proyecto de embellecimiento del centro histórico.

Más aún, Parra García anunció el mejoramiento del sistema de agua de la ciudad, así como el fortalecimiento del resto de los servicios públicos.

Cabe señalar que en sus dos periodos de gobierno, los chilapeños, o chilapenses, nunca se han quejado de la falta de los servicios públicos, y menos aún de obra pública, y los trabajadores tampoco por cuestiones de falta de pago de sus salarios o aguinaldo de fin de año. Mucho menos el edil tiene señalamientos de actos de corrupción. Sin duda, Jesús Parra García ha hecho un buen papel.

OTRO ASUNTO. PERTINENTE PRECISIÓN. En nuestra columna del 29 de septiembre pasado, en la que hablamos del exdiputado local Alejandro Arcos Catalán, a quien se le ubica como el único aspirante competitivo del PRD a la presidencia municipal de Chilpancingo, dijimos que pertenece a IPG, corriente política que encabeza el exgobernador Ángel Aguirre. Ciertamente el joven político participó en ella, y actualmente lo hace activamente en Alternativa Democrática Guerrerense, que liderea Carlos Reyes Torres, quien por cierto se perfila como candidato del sol azteca a la gubernatura del estado.

Arcos Catalán, lo reitero, no solo tiene experiencia política, legislativa y dentro de la administración pública, sino que al igual que muchos jóvenes políticos que por años ’han picado piedra’, tiene trabajo en las comunidades, colonias y barrios de Chilpancingo, y en consecuencia, goza del aprecio y reconocimiento de la población, de quien se ha convertido en un gran gestor.

