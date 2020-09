Y justo ahora, Ricardo Anaya retoma su campaña presidencial, ahora para 2024

Con cubrebocas blanco y camisa azul, en un escenario hogareño, con un ’¡hola que tal!… espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos difíciles’, en un video muy cuidado que circuló profusamente por redes sociales y en todos los niveles sociales de México y el extranjero, el panista Ricardo Anaya reinició ayer su campaña, ahora para 2024.



Interrogado vía Twitter por Víctor Trujillo, ’Brozo’, de si su reingreso a la política estaba apoyado por el PAN, Anaya indicó que viene soportado por los blanquiazules en todos aquellos que votaron por él en las presidenciales de 2018.



Origen es destino. Y en sus primeras palabras y en su imagen de su video lo deja establecido todo: es blanquiazul, anuncia su pleno regreso a la vida política y establece contacto con los ciudadanos a quienes recuerda que estos son momentos de crisis, una crisis obviamente provocada por la ineficaz, inexplicable y errática administración Andrés Manuel López Obrador.



Anaya informa que durante estos 2 años se recluyó en su casa con su familia, y en una reflexión del pasado, presente y futuro de la cual produjo un libro de 12 capítulos que irá dando a conocer, para debatir en las siguientes 12 semanas, es decir las 5 de octubre, las 4 de noviembre y las 3 de diciembre que faltan para concluir el año.



Habla de trabajar para corregir el rumbo de México, lo cual implica que piensa que no va bien el país a donde lo conduce López Obrador.



Reconoce que cometió muchos errores en su campaña de 2018 y de haber madurado. Y le entra directo a calificar al tabasqueño al que acusa como muchísimos otros que ha producido un desastre económico mucho antes de la pandemia y que los homicidios cometidos durante sus 18 meses de gobierno son los más altos durante los últimos 20 años y que la corrupción antes de terminarse se ha oficializado al tener AMLO a los más corruptos dentro de su círculo de amigos y colaboradores.



En apenas 2 minutos exhibe la ineptitud y arrogancia de la presente administración.



Un regreso directo, que advierte, tendrá esperadas reacciones y campañas en contra de parte de la 4T y otros.



Una reinvención que tendrá sin duda efectos en el panismo, en las oposiciones más amplias y en las perspectivas de Felipe Calderón y Margarita Zavala quienes han visto cómo los borraron de un plumazo, al rechazar el registro de México Libre.



El palenque electoral presidencial de 2024 está abierto. Vamos a ver ahora cuál es la respuesta del conductor de las estrepitosas mañaneras de Palacio Nacional. ¿Se va a carcajear como ante la noticia de las masacres?, ¿va a decir que lo de Anaya le cae como anillo al dedo?



Respeto, el eje de la democracia



Quien como es costumbre salió a ponerle la cereza al momento crítico de México, fue Ricardo Monreal, quien ante el plantón de FRENAAA en Avenida Juárez y Reforma, ante los reclamos de libertad de intelectuales y otros, ante el retorno de Anaya y todo lo que ocurre en el país, dijo:



’Los gobiernos democráticos están obligados a respetar la voluntad popular y la ley. México vive tiempos nuevos y con ellos caminan la tolerancia y la pluralidad. Es normal que surjan expresiones de inconformidad y hasta resistencias; con unidad e inteligencia, debemos superarlas.



En beneficio de los FFCC



Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, presentará hoy al Pleno una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y reactivar y modernizar así a este sistema de transporte.



Consideró que la actual regulación federal ha provocado la existencia de distorsiones en las tarifas y el fomento a prácticas injustas, comunes en el periodo neoliberal.



La legislación vigente, dijo, ha facilitado la creación de barreras de entrada para nuevos competidores, ya que concesiones de 50 años prorrogables han concentrado en pocos concesionarios este sistema de transporte.



’En la actualidad, explicó, la infraestructura ferroviaria en México está compuesta por 17 mil 360 kilómetros de vía principal y secundaria concesionada; 4 mil 474 de vía auxiliar y mil 555 kilómetros de vías particulares, las cuales en conjunto suman un total de 23 mil 389 kilómetros de vía operada.



En este contexto, los ferrocarriles mexicanos requieren hoy, dijo Monreal, incrementar la competitividad de la economía, bajo la observancia de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ’pero olvidaron otorgarle las atribuciones e instrumentos correspondientes para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo’.



Sánchez Cordero, a comparecer al Senado



Al hablar de la agenda de comparecencias por la glosa del segundo informe de AMLO, el zacatecano informó que Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, acudirá quizá mañana al Senado a comparecer con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de López Obrador.



Con esta comparecencia, indicó, inician las comparecencias de secretarios del gabinete presidencial.



Celebran 75 años de relaciones



En un encuentro como parte de la celebración de los 75 años de relaciones entre Suiza y México, Eric Alain Mayoraz, embajador suizo, y Eduardo Ramírez, presidente del Senado se hizo un amplio reconocimiento a las más de 400 empresas suizas que operan en México y dan empleo a más de 55 mil mexicanos.



Ramírez se dijo convencido de que las crisis de la salud y económica en México, derivadas de Covid-19 y otros elementos requiere de la cooperación y solidaridad internacional para poder aprovechar el enorme potencial de oportunidades y beneficios para ambos países.



México tiene un mercado estratégico y que ofrece certidumbre a los inversionistas, de tal manera que encontrarán oportunidades de invertir en microelectrónica, nanotecnología, biotecnología y farmacéutica, desarrollo de software, el sector bancario y de seguros, así como en pequeñas y medianas empresas de diversos sectores, enumeró el presidente del Senado.



Presupuesto ’desestabilizador’



Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán por el PRD, quien se ha convertido en uno de los más persistentes críticos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, advirtió ayer que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 pone en riesgo la gobernabilidad de México al pretender eliminar fondos y apoyos orientados a los gobiernos estatales y municipales lo que impactaría negativamente al campo, la educación, la seguridad, y obras de infraestructura carretera, agua potable y saneamiento.



Si se aprueba, dijo Aureoles -quien dejará el cargo el año que entra y que es mencionado como un aspirante presidencial del PRD para 2024-, este recorte obligaría a gobiernos locales a cancelar obras y programas esenciales para el bienestar y desarrollo de millones de mexicanos.



El michoacano pidió a López Obrador reconsiderar mejor la continuación de proyectos no prioritarios, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía.



Continuar con los recortes y con esas 3 obras, agudizará la ingobernabilidad en el país, señaló.



No es el azúcar, ¡estúpido!



Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) inició un acercamiento al Senado y Cámara de Diputados para a fin de externar externa su preocupación ante una campaña que pretende estigmatizar y culpar a la industria azucarera como causante de la diabetes y otros males de los mexicanos.



Como aquella frase de Clinton a Bush en la campaña presidencial de EU en 1992 de ’es la economía, ¡estúpido!’, indicó que el consumo de azúcar de caña no puede ser el causante de estas enfermedades, ya que durante los últimos 25 años el consumo por habitante ha disminuido un 36%.



Hablamos, dijo, de un producto natural extraído de la caña sin procesamiento químico alguno, cuya agroindustria genera 500 mil empleos directos y 2.4 millones indirectos en 267 municipios rurales a lo largo de 15 estados de México donde, a través de 50 ingenios se procesan unos 50 millones de toneladas de caña, que se cultivan en más de 800 mil hectáreas por más de 180 mil cañeros, quienes a su vez emplean a una gran cadena de jornaleros, cortadores y transportistas.



A toda esta cadena de producción es la que puede afectar esta campaña, dijo a través de la cual se pretende impulsar iniciativas para sancionar el consumo del azúcar.



Indicó que sustituir el azúcar de caña por otros edulcorantes no ayuda a la salud de los mexicanos y menos si se pretende imponerle más impuestos.



Por esa razón, Cortina Gallardo hace un llamado, tanto al Gobierno como a diputados y senadores, a fortalecer la salud pública, sin afectar al campo mexicano, que es proveedor esencial de alimentos naturales.



