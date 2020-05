En esta ocasión permítame estimado lector, compartirle un poema que resume parte de la esperanza de millones de personas que estamos padeciendo la Pandemia del Covid-19 en el planeta.



La terrible llegada del Covid-19, ha dado paso a infinidad de historias, unas que se cuentan de manera oral, otras han tenido la oportunidad de contarse de manera escrita, como el poema de Kitty O’Meara, titulado: ’Y la gente se quedó en casa…’



El 13 de marzo de este año, Kitty O’Meara, publicó una reflexión y un poema para sus allegados, y a las pocas horas ya se había vuelto viral. Ella no podía entenderlo. Ante tal avalancha de preguntas por parte de los medios de comunicación de diferentes partes del planeta.



Kitty O’Meara, es una maestra jubilada de Madison, una importante ciudad del estado de Wisconsin de unos 900.000 habitantes, de los Estados Unidos de Norteamérica.



Durante 25 años, su esposo y ella, han vivido en Full Moon Cottage (EEUU), con sus mascotas que siempre han bendecido sus vidas. Ha trabajado como maestra y ofreciendo atención espiritual en hospitales y hospicios, y siempre ha sido escritora. Con la llegada de la pandemia muchos amigos le animaron a que volviera a escribir, y eso fue lo que hizo...



Kitty siempre ha pensado y escrito mucho sobre la curación física, emocional y espiritual... junto a mascotas amorosos. Sus pasiones son la tierra, sus criaturas, las estaciones y sus jardines.

Pero ¿por qué su poema ha tenido tanto éxito?

Los profesionales del estudio de la conducta humana, refieren que se debe a que el poema es un canto no sólo a manejarse bien en estos momentos de incertidumbre, sino también a la esperanza de salir reforzados, aprendiendo valores no sólo humanos sino también en nuestro entorno, además de aprender a cuidar la tierra que es quien nos sostiene. En el poema no hay nada aburrido ni negativo, todo es actividad, movimiento y distracción, que es lo que necesitamos en estos momentos para alejarnos de los pensamientos negativos

Si bien es cierto que durante la cuarentena estamos viendo, entre muchas cosas, actos de altruismo y generosidad, cada uno en la forma en la que le es posible. Katty O’Meara lo ha hecho a través de la poesía.

Además de realizar actividades agradables, leer mensajes optimistas, harán que estemos disfrutando del presente y alejándonos de los pensamientos negativos, que son la causa de nuestros problemas, no sólo ahora, sino también en toda nuestra vida. Los mensajes optimistas, cuando nos son creíbles, refuerzan nuestro sistema inmune psicológico, predisponiéndonos para estar más alegres, proactivos y dinámicos para tomar mejores decisiones, en el presente y esperando que el futuro nos sea favorable, reforzando todas nuestras acciones.

Y cuando todo esto termine, habrán aprendido a ser más tolerantes con los demás, siendo más comprensivos, más colaboradoras socialmente, con más valores sociales y, sobre todo, disfrutando mucho más de los pequeños placeres.

Y cuando el peligro haya pasado, y la gente se encuentre de nuevo, lloraremos por los muertos, y tomaremos nuevas decisiones, y soñaremos nuevas visiones y crearemos nuevas maneras de vivir. Y sanaremos la tierra por completo, ya que habíamos sido sanados…

Que disfrutes este hermoso poema…

’Y la gente se quedó en casa…’



’Y la gente se quedó en casa. Y leía libros y escuchaba. Y descansaba y hacía ejercicio. Y creaba arte y jugaba. Y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto. Y se detenía. Y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban. Algunos rezaban. Algunos bailaban. Algunos hallaron sus sombras. Y la gente empezó a pensar de forma diferente’.



’Y la gente sanó. Y, en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la Tierra comenzó a sanar’.



’Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados" (Kitty O’Meara).