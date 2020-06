Y la salud mental, qué

Es un hecho, en nuestro país nos falta cultura para atender la salud mental.

’Todavía cargamos en el inconsciente colectivo el mito de que psicólogos y psiquiatras son para locos’.

El sistema de salud gubernamental no le ha dado importancia en la emergencia sanitaria. A la mental, tan importante

Los trastornos ocasionados por el estrés postraumático van a dejar consecuencias a corto y largo plazo.

Las causas son varias: la pérdida de sus familiares, la depresión, la ansiedad, los trastornos psicoemocionales se han agravado con el confinamiento.

Se incrementarán los divorcios, la violencia y la delincuencia.

Dejemos que la doctora homeópata y sicóloga doña Rosa Chávez Cárdenas nos lo explique con conocimiento de causa.

Nos dice, sin más:

Recuperemos la confianza en el sistema inmunológico que, adaptado a la evolución, nos protege porque nada lo ha superado.

Lo único que necesita es nutrirnos de manera inteligente, ejercicio y buena actitud.

No olviden buscar ayuda terapéutica, y cultivar sus redes sociales que se perdieron en el confinamiento, una mente sana, optimista es el mejor impulso para adaptarnos a las pérdidas

La psicología es predictiva, tenemos que poner énfasis en los problemas emocionales pasada la emergencia.

Es importante invertir en programas de concientización para ayudar a procesar las pérdidas.

La crisis económica y la falta de empleo será el principal tema a tratar, afecta de tal manera que se pierde la confianza en sí mismo.

Esperar que la vacuna nos blinde para no enfermarnos es ’pensamiento mágico’ creencia de la cultura consumista; la salud sin el menor esfuerzo.

Los virus cambian rápidamente.

Cada año tendrá que aplicarse la nueva mutación del virus como sucede con la Influenza.

La recomendación está en nuestras manos, concientizarnos del cuidado personal: la alimentación, el exceso de estrés, practicar ejercicio, dormir ocho horas, beber agua en lugar de refresco y convivir con la naturaleza para los que laboran con la tecnología.

La enfermedad es un desequilibrio, el resultado de un sistema mal atendido o suprimido por el estilo de vida: el tabaco, las drogas legales y las ilegales.

El virus del SARS (síndrome agudo respiratorio, severo) ha cambiado a través de los años por el calentamiento del planeta y la contaminación, de manera que esperar que la vacuna nos libre de enfermarnos es una falacia.

La virología ha trabajado durante los últimos 30 años: Cuando encuentra una secuencia de genes virales que aún no conocía, lo declara como recién descubierto, como virus mortal.

Para que el descubrimiento funcione se necesita de la psicosis social y la hipó tesis de Zoonosis (la transferencia de enfermedades infecciosas entre humanos y animales)

De ahí viene la hipótesis, que se convirtió en historia urbana.

Tan ingenua para ser verdad: encontraron el virus patógeno en el mercado de Wuhan, luego pasó a los humanos por comer murciélagos.

De un animal huésped a los seres humanos y se volvió pandemia.

Al patógeno lo muestran como nuevo y lo llaman Covid19, la profecía en la globalización se volvió autocumplidora.

Otro dato es que del 50 al 70 por ciento de las personas que dan positivo a las pruebas son asintomáticos o solo presentan síntomas leves, pero, los consideran portadores potenciales.

En la psicosis todos nos volvimos fuente de contagio, nos ordenan cubrebocas, nos confinan por meses.

Dio como resultado; la crisis económica más severa de la historia moderna.

La psicosis social la crearon los alarmistas de la Universidad Johns Hopkins y la OMS.

Nos explica la experta que el concepto de sistema inmunológico tiene unos 500 millones de años desde los vertebrados, y en punto final es el hombre, el sistema inmune se desarrolló al contacto con los gérmenes: virus, bacterias y otros patógenos.

La medicina moderna inhibe la respuesta inmunológica, utiliza corticoesteroides, antipiréticos para bajar la fiebre y antibióticos, que en conjunto, inhiben la respuesta inmunológica y el paciente se agrava.

En los últimos 20 años los virólogos han descubierto cada 3-5 años, nuevos virus, con la difusión se vuelven amenaza para la humanidad como: MERS, SARS 1, y 2, gripe porcina, aviar, Influenza y sus variantes.

Nosotros coincidimos, con doña Rosa, en recuperar la confianza en el sistema inmunológico que, adaptado a la evolución, nos protege porque nada lo ha superado.

Lo único que necesita es nutrirnos de manera inteligente, ejercicio y buena actitud.

Y también su consejo, sabio: No olviden buscar ayuda terapéutica, y cultivar sus redes sociales que se perdieron en el confinamiento, una mente sana, optimista es el mejor impulso para adaptarnos a las pérdidas.

