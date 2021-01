¿Y las mujeres?

Acostumbrados a que las leyes mexicanas son demasiado laxas con los partidos políticos, estos organismos no consideran en demasía la obligación contraída para presentar candidatas en siete de los 15 estados en que se realizarán comicios para gobernador.



Están conscientes de que las consecuencias no los llevarían a sufrir penalizaciones demasiado rígidas.



Hacen suya esa máxima de que con dinero todo se puede arreglar y más cuando el dinero que les costaría una multa no sale de sus bolsillos, sino es parte del dinero que les corresponde de acuerdo a su cuota de votos y proviene del erario.



De acuerdo con las tendencias que marcan los partidos políticos, solamente Morena sería el partido que contaría con las siete mujeres candidatas a gobiernos estatales, pues hasta el momento seis de ellas han sido seleccionadas como abanderadas en Baja California, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala, mientras que la séptima emergería de la candidata que postulen en San Luis Potosí.



Existe otra posibilidad que se viene considerando y es que los problemas legales en que se encuentra inmerso Félix Salgado Macedonio, candidato en Guerrero, abrirían un espacio para que lo sustituye (si es necesario) una mujer.



Sin embargo, hasta el momento Morena es el único partido que seguiría los mandatos de las autoridades electorales, ya que en los otros partidos no se advierte dicha tendencia.



Acción Nacional es otro de los partidos que podría nominar a un mayor número de candidatas a gobernador, aunque no cumpliría con la cuota total de ellas, pues su cifra sería de cinco mujeres que competirían en los estados de Baja California, Colima, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas.



La alianza conformada por el PAN con PRI y PRD, podría aumentar o disminuir el número de candidaturas para las mujeres a los distintos gobiernos estatales.



En el caso del PRI, con la excepción de Tlaxcala y, tal vez, Zacatecas, no se advierte de otras entidades con candidatas a gobernador.



Los otros partidos, simplemente olvidan olímpicamente la ordenanza de las autoridades electorales.



Movimiento Ciudadano que es el partido del que se espera mayor crecimiento en los comicios de junio de 2021 no muestra mujeres como candidatas a gobernador, pues hasta el momento los nombres develados son de varones.



Nuevo León, Samuel García; Sonora, Eduardo (Robinson) Bours Castelo; Chihuahua, Alfredo Lozoya; Sinaloa, Sergio Torres Félix; Baja California, Alejandro Mungaray Lagarde; entre otros. Si bien el MC considera postular a mujeres a los gobiernos de Zacatecas, San Luis Potosí y Tlaxcala, todavía no revela los nombres de las que serían sus abanderadas.



A los que más trabajo les está costando conseguir seleccionar a mujeres a los distintos gobiernos estatales es al PRD, partido que se cobija en la alianza concretada con PRI y PAN, aunque en total no alcanzarían el mínimo ordenado por las autoridades electorales.



Quedan los casos del PT y Verde que van en alianza con Morena en gran parte de los estados, pero que en otros buscan proponer sus propios candidatos, aunque se cobijan con las candidatas que proponga Morena, en el caso del PVEM no irán conjuntamente en San Luis Potosí, donde el Verde lleva su propio candidato hombre y Morena busca nominar a una mujer con la que llenaría la cuota.



La realidad es que la decisión de que los partidos propongan a siete mujeres candidatas les cayó de sorpresa a los partidos políticos y sufren, pero no se agobian por encontrar a esas féminas que los representen y que los posicione, con posibilidades de competir y no solamente de cumplir con sus obligaciones dictadas por los órganos electorales.



*****



Dentro de las novedades electorales que tendrán los partidos en los comicios de 2021, se destaca que Luis Donaldo Colosio irá por la alcaldía de Monterrey, solamente con el membrete del MC y sin el acompañamiento del PAN. Fernando Larrazábal será el candidato del PAN al gobierno de Nuevo León y Cristina Díaz será por enésima vez candidata a la alcaldía de Guadalupe. Destaca también que Ricardo Canavati hijo será candidato a diputado local.



[email protected]