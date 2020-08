’Y los blancos no ven a Dios hasta que mueren...



Yo lo veo en la semilla cuando nace, cuando seca, cae y vuelve a mí florecida, como un chote, que sana mi oído. Lo veo en los Capullos de jilinjoche con la luna dormida... Inti duerme, y la Chasca, un árbol de estrellas verdes, que iluminan mi camino.



Y los blancos no ven a Dios hasta que mueren. Yo lo veo en las aguas bravas cuando azota y en las mansas cuando abraza. Lo veo como lluvia, y lo escucho como trueno, es el hijo de Mamá Quilla, el de la brisa que moja mi pelo largo y negro.



Y a veces se esconde como PÁJARO barranquero, y a veces se convierte de Quetzal a Cóndor, de Cóndor a Quetzal. Yo veo a Dios y lo respiro, y su Espíritu entra como calmo invierno en mis pulmones, yo Veo a Huiracocha en la selva vertirse de verde olivo...



Y la gran abuela Ayaguasca camina conmigo, y sana, mi espíritu, limpia mis pies con lodo, cambia mi corazón de carne por uno humano. Y escucha con mil ojos, el mugido del toro que intercede ante ella, por todos los animales del mundo.



Y los blancos no ven a Dios hasta que mueren. PERO él, camina CONMIGO desde que nazco, muero y renazco’



Magda Bello

(Premio Internacional de poesía Rubén Darío, 2018)

Poema en homenaje a nuestros ancestros, hoy 9 de agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

