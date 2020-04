¡¡Y los mariachis NO callaron..Pese a que la vida no vale nada!!



-Exigen apoyo de gobierno ante falta de trabajo por Covid-19.



Ricardo Montoya



Diversos grupos de mariachis y de otros generos músicales junto con meseros provenientes de diversos municipios de la entidad se manifestaron frente a Palacio de Gobierno de Hidalgo en demanda de apoyo por la falta de trabajo a causa del brote de coronavirus.



Los mariachis, tras interpretar - con cubrebocas - varias canciones rancheras, entre ellas "No vale nada la Vida" de José Alfredo Jiménez y otras canciones, los músicos aseguraron que a raíz de la cuarentena originada por la pandemia del Covid-19 se han quedado sin trabajo por la suspensión indefinida de ferias, fiestas patronales, particulares y eventos oficiales en los que eran contratados para amenizarlos.



Pidieron una reunión con representantes tanto del gobierno de Hidalgo como del federal para pedir que se les brinde ayuda, como su inclusión en programas sociales, alimentarios o de entrega de subsidios y créditos.