Y los ministros disiparon la duda

La noticia corrió sin freno por redes sociales a media tarde de ayer: la Corte le dio palo a Bonilla.



El trending topic hablaba de la decisión unánime de los 11 ministros de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la reforma electoral del Congreso de Baja California que pretendía extender, ampliar de 2 a 5 años el mandato del gobernador morenista Jaime Bonilla.



Al tomar esta decisión, los 11 ministros de la Corte -algunos de ellos nuevos y muy-muy cercanos a AMLO-, no sólo ratificaban su autonomía respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador sino que disipaban la duda que dominó a muchos mexicanos desde que el 8 de julio de 2019 en que diputados de todos los partidos votaron la reforma en el Congreso de Baja California, de que se pretendía con ello sentar un precedente para la extensión o reelección del tabasqueño en la Presidencia de la República.



Hasta ayer, y durante casi un año dominó fuertemente la duda de si esta Corte desecharía o no esta intentona de extender el mandato del gobernador Bonilla, un empresario de muy dudosa nacionalidad y muy cercano a López Obrador.



Del tamaño y profundidad de esta duda fue la reacción ayer por la decisión de la Corte. Las dirigencias y personajes dominantes de todos los partidos políticos, de los organismos empresariales, consejeros electorales, miembros de la intelectualidad y el diarismo expresaron su alivio y satisfacción por esta decisión y se desbordaron en felicitaciones y reconocimientos hacia los ministros.



De ese tamaño fue también el silencio de quienes dentro de Morena expresaron sus apoyos a Bonilla en su intento golpista.



AMLO, tan dispuesto siempre a hablar hasta del vuelo de la mosca, tampoco comentó nada.



El zacatecano reconoce que hubo dudas



El congruente dentro de la 4T como ya hemos visto antes, fue Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien como doctor en Derecho Constitucional desde un inicio de la intentona calificó de inconstitucional la reforma electoral golpista.



Ayer, luego de conocerse el fallo que todos esperábamos, dijo:



’Hoy la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia en materia jurisdiccional, ha resuelto declarar inconstitucional la norma que ampliaba el periodo del gobernador de Baja California, de 2 a 5 años.



’Me parece muy afortunada la decisión que tomó la Corte, porque se fueron por el suelo, se derribaron todos los argumentos de descalificación, de dudas, de escepticismo, de considerar que la Corte estaba subordinada al Ejecutivo y que sólo recibiría órdenes de él.



’Se equivocaron, por fortuna (este comentario expresa que él también tenía la duda: nota mía), y esto pone de cuerpo completo, dibuja de cuerpo completo al Poder Judicial; pero también al Poder Ejecutivo, que no intervino y que no intervendrá en ninguna decisión de este algo órgano de justicia.



’Lo mismo sucede con el poder Legislativo. Debemos aplaudir que el principio de legalidad, que la división de poderes garantiza la plenitud del Estado de Derecho en México.



’Me alegra, por ser miembro de uno de los poderes y que, me consta, el respeto que el Ejecutivo, el presidente López Obrador, ha tenido siempre por el Legislativo.



’Hoy es una buena noticia y, sobre todo, que no hay subordinación de los poderes Judicial y Legislativo, al Ejecutivo. Me parece muy bueno.



’¡Ánimo! Porque así, observando fielmente el Estado de Derecho, todos ganaremos y todos nos apegaremos a la ley y a la justicia’.



Los entrelineados de este comentario de uno de los personajes políticos más sobresalientes nos hablan claramente que la duda respecto a cual sería el destino de la intentona de Bonilla por extender su mandato y de lo que se podría derivar de ahí a otros poderes, específicamente a una posible reelección de López Obrador, dominaba hasta la cúpula del poder actual en México.



Lo único cierto hoy es que desde Morena junto con Jaime Bonilla intentaron este golpe a la democracia y la legalidad electoral en México. Y que no pocos lo creyeron posible. Y sobre todo de que López Obrador nunca lo descalificó abierta y claramente,



O sea…



Dura crítica



Luego que en días anteriores otros grandes medios internacionales descalificaran su gobierno, Andrés Manuel López Obrador fue calificado ayer por Los Ángeles Times como ’un jefe de estado necio y lento para reconocer la gravedad de la situación y rápido para minimizar todo en pro de que se vuelva a hablar sobre su Cuarta Transformación del país’.



Nosotros acá diríamos que no nos revelan nada nuevo. El mismo se ufana de ser terco.



Lo interesante es que llama la atención de que cada vez son más la gran prensa norteamericana la que expresa preocupaciones respecto a la forma de gobernador del tabasqueño.



Ayer, Los Ángeles Times advierten que los estadounidenses deberían estar muy preocupados por las consecuencias que podría tener la mala administración de l pandemia por López Obrador ya que su avance en México podría pronto repercutir en la infección de muchos estadounidenses.



El su artículo ’Mexico’s president is as heedless as Trump in the coronavirus crisis’ dice:



’En la mejor de las circunstancias, el Covid-19 representaría una tragedia significativa para nuestro vecino del sur, con su frágil sistema de salud y su economía vulnerable.



’Y encima, la mala gestión de AMLO amenaza con convertir una crisis de salud pública en una calamidad mucho mayor. Un cataclismo en México, el mayor socio comercial de Estados Unidos, con profundos lazos con California, tendría graves repercusiones en los Estados Unidos’, dice el reportero Andrés Martínez de Los Ángeles Times.



Otro senador rebelde



Reconocido por su personalidad extravagante, señalado en Coahuila como parte de las redes del crimen organizado, armado de su gran bigote y portando su sombrero hasta en misa, el senador Armando Guadiana Tijerina tiene semanas alzando la voz en favor de un programa de rescate para las pequeñas y medianas empresas del país.



Ayer, ya su llamado tomó niveles de grito al indicar que los empresarios y los ciudadanos y legisladores no deben pedir sino exigirle a López Obrador ese programa de rescate que hasta ahora no aplica.



Y advirtió que el Presidente no debe hacer como el que no sabe que la pequeña y mediana empresa genera en México más del 72 por ciento de los empleos en el país.



Y que sus dueños son quienes más impuestos pagan.



Se requiere, afirma, de un plan emergente para no seguir perdiendo sus fuentes de trabajo.



’Necesitamos que los organismos empresariales hablen con más contundencia, con mayor fuerza para que se den esos apoyos, ya que el ciudadano que aporta impuestos cada mes tienen derecho de exigirle al Estado, por ello se debe hablar con más contundencia, que no se hagan peticiones, tienen que hacerse exigencias al gobierno federal’, dijo.



Y recordó que, en días anteriores, en su calidad de Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, presentó a la Mesa Directiva Puntos de acuerdo, en donde se exhortó de manera respetuosa al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que diera instrucciones a los secretarios de Hacienda y Economía para conformar un plan emergente de apoyo de créditos a la Pequeña y Mediana Empresa. Sin embargo, no hubo respuesta.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa