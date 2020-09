¿Y los videos apá?

Falta más aportación del ’testigo colaborador’

¿’Pá tras los filders’ con video de David León?

La 4T se concentra en juicio a expresidentes



CONTRARIO a la expectativa generada, extrañamente (o quizás no) poco o nada se comenta de los videos que presentaría el ex director de PEMEX EMILIO LOZOYA para comprobar y denunciar actos de corrupción a cambio de que se le considerara como ’testigo colaborador’.



Salvo la videograbación en las instalaciones del senado de la república en donde se observa a un empleado de la paraestatal entregando paquetes con dinero a dos auxiliares legislativos, en las mañaneras parece ser un tema muerto a juzgar por la ausencia de nuevos videos.



El asunto podría resultar no tan extraño si se asocia otra videograbación en donde se aprecia claramente a PÍO LÓPEZ OBRADOR, hermano del Presidente de la república, recibiendo dos sobres con dinero del entonces empleado estatal chiapaneco DAVID LEÓN, coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil en el gobierno de la 4T y que se preparaba para asumir la dirección de la empresa del Estado, Birmex, que se encargaría de adquirir y distribuir medicinas y vacunas.



A diferencia del video de LOZOYA que desde la óptica de la Cuarta Transformación demuestra la corrupción de antaño, la entrega de dinero de DAVID a PÍO fue considerada como ’apoyos al movimiento’ por parte del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Coincidencia o no, lo cierto es que, ’de ahí pal real’, la ’guerra de videos’ es un tema que ya no se toca en las conferencias mañaneras. También resulta más que evidente la doble óptica o doble vara para medir una acción muy similar, aunque, eso sí, con actores distintos.



Por obvias razones, tanto PÍO LÓPEZ OBRADOR como DAVID LEÓN cayeron de la gracia del jefe del Ejecutivo Federal, por lo que el primero, a pesar del lazo consanguíneo, ya no goza de la misma confianza, mientras que el segundo dio por terminada su meteórica carrera en el gobierno lopezobradorista.



El huésped del Palacio Nacional reprendió a PÍO por no percatarse de la videograbación al momento de la entrega-recepción de los ’apoyos al movimiento’, y desechó la intención para encargarle a DAVID la nueva empresa del Estado que manejará un presupuesto similar al de una Secretaría. No le perdona que haya videograbado a su hermano para asegurarse de que el dinero se entregó.



Otro tema que trae inquieto al tlatoani azteca es el presunto desvío de 233 millones de pesos en el municipio de Macuspana, Tabasco y en donde se ve involucrada su cuñada-regidora CONCEPCIÓN FALCÓN, esposa de su hermano RAMIRO. La denuncia del periódico Reforma sacó de sus casillas al Presidente al grado de calificar al rotativo como ’pasquín inmundo’.



Por lo pronto, la 4T ha enfocado sus baterías en la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes de México entre 1988 y 2018. Misma petición que puede surgir con la votación de un tercio de cualquiera de las dos Cámaras, a iniciativa del Ejecutivo, o bien con la firma del 2% del padrón electoral. AMLO presentó su iniciativa en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.



Por cierto, llama la atención el enroque de funcionarios a raíz del video que exhibe a PIO LÓPEZ OBRADOR y a DAVID LEÓN. Como se le ’cebó’ Birmex al segundo, la Distribución de Medicamentos del Estado estará a cargo del director administrativo del ISSSTE, PEDRO ZENTENO, quien a su vez fue relevado-atípico, por cierto-por el General de División JESÚS PEDRO LOHMANN ITURBURU, encargado de la IV Región Militar que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.



Cabe señalar que antes del general LOHMANN ITURBURU, la IV Región Militar estaba bajo el mando del también General de División LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de la Cuarta Transformación.



DESDE EL BALCÓN:

El anuncio de la secretaria de Salud en Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, generó natural suspicacia al mantener en fase uno a 5 de los 43 municipios: Tampico, Madero, Altamira, Mante y Matamoros continuarán con las restricciones protocolarias.

Suspicacia porque Matamoros y Madero son ciudades gobernadas por morenistas y la panista Reynosa, con más de 5 mil contagios, superando a Matamoros, se beneficia con la fase que contempla un relajamiento programado de las medidas anti Covid-19.

En consecuencia, además de bares, gimnasios y parques de esparcimiento, permanecerán cerradas al público las playas Miramar en ciudad Madero y Bagdad en H. Matamoros, mínimo hasta el 30 de septiembre por decreto estatal.

Ojalá y que los habitantes de ambos municipios tengan la oportunidad de, al menos, observar a la orilla de la playa esa maravilla de la naturaleza conocida como ’las lunas de octubre’.

Por cierto, lógicamente, la encargada de la salud de los tamaulipecos recibió acres comentarios por el diseño poco apropiado de su cubrebocas en época de contingencia mortal. Dientes filosos y risa macabra no es la mejor manera de generar seriedad, confianza y certidumbre ante la sociedad y medios de comunicación.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

