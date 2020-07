Y nada será igual

HACE MUCHOS AÑOS, el destacado periodista y gran ser humano, Jorge Adalberto Luna, contaba que en una visita realizada a un funcionario de la Secretaría de la Presidencia al filo de las dos y media de la tarde, de pronto, se presentó en la oficina el entonces simple operador de la misma, José López Portillo, quién presumía como de su buena forma física y del intenso esfuerzo que realizaba para mantenerse en forma, gustos de cada quién, algunos les gusta leer, otros caminar, jugar tenis, o golf y ahora el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le encanta el beisbol, su pasión, y algunos dicen que será su peor pesadilla porque está implicando a algunos riquillos en este que no es un simple deporte, sino un inmenso negocio para algunos, pero en fin, contaba Jorge Adalberto que cuando llegó de pronto don José a esa oficina, alguno de los reunidos le comentó lo bien que se veían y le preguntó, por cortesía, qué era lo que hacía para ello. Así López Portillo, gran amigo de Luis Echeverría, en esos tiempos, se despojó del saco y trajo una silla, se tiró al piso y subió los pies en el asiento de la silla y se puso, como si nada, a realizar muchas lagartijas, al terminar les dijo que era una buena forma de mantenerse bien. Salió, alegando que tenía una comida y al salir algunos de los presentes impactado de la forma de ser de don José, comentaba: ’Pues que bueno que no nos dijo que hacía karate, porque si nos daba una exhibición, seguramente, nos pondría una gran joda a todos los presentes’…. Hoy, en la visita con Donald Trump, el Presidente realizo un intercambio de regalos, dándole un bate con adornos huicholes a Trump y éste a su vez le regresaba otro bate rojo, seguramente de aluminio, y qué bueno que no se pusieron a practicar ahí lo bateos y macanazos porque si no, a lo mejor, terminaban dándose una gran joda entre todos… asuntos de gustos y de ocurrencias, la realidad es que a Trump no le gusta el beisbol, le gusta, como a muchos ricachones el golf, donde al caminar golpeando la bolita, solamente van pensando en cómo joder a los demás…



Hay que destacar con mucho orgullo, que Oaxaca ha recibido el premio del ’MEJOR DESTINO MUNDIAL DE LA REVISTA TRAVEL LEISURE, este reconocimiento lo recibió el gobernador, Alejandro Murat, a nombre del pueblo de Oaxaca de manos de los directivos de esa empresa. PUES CADA QUIEN ESCOGE CON LIBERTAD DÓNDE ESTÁ LO BUENO, COMO DICEN EN MI PUEBLO: ’DESDE QUE CONOCÍ LO BUENO, NI LO REGULAR ME GUSTA’ y ésta es la sabiduría de los turistas que seleccionaron a Oaxaca como el mejor destino mundial.



Y NADIE PODRÁ NEGAR QUE DE PRONTO, COMO SI LOS ESFUERZOS SE ALINEARAN EN EL UNIVERSO PARA MEJORAR LA POSICIÓN DEL PRESIDENTE, López Obrador, se le vienen alineando las cosas de tal suerte que los que realizaban parte de los ’compló’ y propiciaban las mentadas de claxon en los mítines y marchas ’sobre ruedas’ pensando en que podrían generar una manifestación mayor en su contra, se dan cuenta que lo que él ha venido comentado y sosteniendo sobre la enorme corrupción en el país, se comprueba o comprobará mucho mejor, con la llegada y arreglos de Emilio Lozoya, quien con seguridad dirá, así lo ha dicho el Presidente, mostrando datos y pruebas sobre los implicados en los grandes fraudes y corruptelas en PEMEX Y DE CÓMO INFLUYERON EN TODO EL SEXENIO DE PEÑA NIETO, y así se podrá entender lo sucedido en el neoliberalismo y del por qué la gente se disgustó tanto con los políticos por su cinismo y entreguismo y esto generó el gran cambio. Ahí también tendrán que recibir los datos de las maniobras, no solamente de la corrupción de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, a quién se le acusa de desviar hacia políticos y el PRI, cientos de millones de pesos, también, con el apoyo de Luis Videgaray, que no solamente controlaba las finanzas, sino también las operaciones políticas de la gran corrupción en el país y esto , al conocerse en detalles, seguramente traerá una enorme reflexión nacional, y así, con seguridad, el Presidente podrá establecer y concretar el ’CAMBIO DE SISTEMA’, con lo que viviremos en México una nueva época en todos los sentidos. Y claro, que será lógico que este poder llegado por obra y gracia de AMLO, podrá durar muchos años en el país, a pesar de los esfuerzos de algunos acelerados morenistas que no saben lo que hacen cegados por la ambición por el control del poder y de los puestos y presupuestos, como si olvidaran las lecciones de AMLO en este proceso.



Claro que si tuvimos dudas sobre lo importante o no del viaje a los Estados Unidos, salidos por las maniobras políticas de muchos interesados en que no se consolidaran las relaciones políticas con el gobierno de Estados Unidos, hoy, nos damos cuenta de la importancia que ha tenido el viajecito y de que en política hay que saber entender que: ’HAY DÍAS, EN POLÍTICA, PARA TRAGAR SAPOS CON LA SONRISA EN LA BOCA, OTROS PARA MASTICARLOS CON LA SONRISA EN LA BOCA, OTROS MÁS PARA DIGERIRLOS CON LA MISMA SONRISA EN LA BOCA , OTROS PARA DEFECARLOS CON SONRISA EN LA BOCA, Y TAMBIÉN HAY DÍAS PARA APLASTARLOS, CON LA SONRISA EN LA BOCA’ y esto solamente se entiende cuando la experiencia en la carrera política se hace desde abajo, a lo mejor con apoyos iniciales, pero con el esfuerzo de lo que se conocía por Luis Donaldo Colosio, como la CULTURA DEL ESFUERZO, no solamente para formarse profesionalmente, sino para fortalecerse y avanzar en la acción política donde lo más importante es la experiencia y las reacciones de la vida, así, muchos desconocen a AMLO, porque sus cambios son pensados para sobrevivir en los tiempos del poder, no como lo hacía en los tiempos del querer llegar al poder. Así dejó la confrontación y ahora sabe cómo responder a las provocaciones y lo que se debe hacer para sobrevivir en buenos términos con los factores importantes del control político económico del país, así que su fuerza no solamente está en el apoyo popular, también en el Ejército y sobre todo en el selecto grupo de empresarios y financieros que son los que llevan la política económica para que el residente pueda empeñar sus esfuerzos en el manejo de masas que lograrán el cambio… así que abusados, porque lo que viene es impactante para todos… nada será igual.