Retomado de La Jornada, septiembre 1foto de fernandez n



’Y si algo le

pasara al

Presidente’

’A Morena le digo: ‘lean

las atribuciones de la presidencia de la Cámara’. No

me hacen caso. Les voy

a dar una sola razón, la

seguridad del ‘compañero

Presidente’ siempre está

en vilo, se juega la vida

todos los días. Es valiente

y dijo: ‘no quiero nada, que

el pueblo me cuide’. ¿Y si le

pasara algo? El PRI, lo digo

duro y claro, asesinó a su

candidato a la presidencia

en 1994, a Luis Donaldo

Colosio, y a su líder en la

Cámara (José Francisco)

Ruiz Massieu. Son una

pandilla de asesinos. ¿Qué

pasaría si nos meten en

una crisis política de ese

tamaño? ¿Quién asume la

Presidencia (de la República) temporalmente? El

PRI’, dijo ayer en conferencia de prensa el diputado Gerardo Fernández

Noroña (PT