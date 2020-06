¿Y si AMLO se contagia?

EL LUNES LEVANTARON, NO LEVANTAMOS, POR INSTRUCCIONES DEL JEFE DE JEFES AL INCIO DE SUS GIRAS NACIONALES, EL CONFINAMIENTO DE LOS MEXICANOS PARA REINICIAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS y que bueno, porque en las casas ya no nos aguantamos los unos a los otros, ya nos tenemos tirria, las señoras quieren descansar del viejo baquetón que se la pasa lamentándose desde el sillón viendo todo el día televisión y no se atreve ni siquiera a lavar un plato, los niños ya están hasta las chanclas de estar escuchando aquello de que: en ’mis tiempos’ no nos decían qué teníamos qué hacer, sino con una miradita ya sabíamos que teníamos que guardar silencio o hacer las tareas y no estar jugando ni gritando, por eso extrañan a los maestros que ya ni fuerzas tienen para reclamarles un buen comportamiento, total, nada se puede hacer con los cambios de sentido porque ahora los pueden demandar por violencia innecesaria, represión de valores y castración de sueños.



Muchos se preguntan las razones por las que AMLO determina hacer sus giras si ya terminaron los tiempos de campaña, y lo que no captan es que su señora esposa hace declaraciones en el sentido de que se guarden las normas de seguridad y sana distancia y que se queden en casita a leer, pero al parecer el único que no la pela, es su señor esposo, porque éste, acostumbrado a las carreteras, calles y plazas públicas deja las comodidades del Palacio y se lanza a recorrer por tierra parte del territorio nacional y es que él va totalmente confiado: va protegido por el amor, cariño y devoción que le tiene el ’sabio pueblo mexicano’, porque todos los recorridos los puede hacer por los territorios de ’primero los pobres’, va haciendo paradas para comer las garnachas, tamales, quesadillas con y sin queso, aguas frescas, y sin duda, aprovecha los tiempos muertos para grabar sus spots del turismo del camino, también le hacen los mandados las pandemias porque ya le hicieron las ’limpias’, con huevo de guajolota, con ramas de pirul, con albahaca y otras hierbas del camino, le pasaron el huevo por todos lados, en el buen sentido de la palabra, como lo que ordenan los cánones de las ’limpias’ en el país y de acuerdo al sindicato de limpiadores de Catemaco y de Chiapas o de los santos seguidores del humito y del jefe Castañeda, no de aquel del EMP, sino al que escribió lo que le dictaba don Juan Matus en sus libros sobre la brujería mexicana y los insumos ordenados de peyote, humito y datura, también le hacen los mandados las pandemias al señor Presidente porque anda protegidísimo con las estampitas de la Señora de Guadalupe, con la de los milagros de San Juan, con los escapularios de las madres carmelitas, con los trébol de cuatro hojas, con el san Juditas Tadeo, directamente bendecido por las manos del Papa, por las heridas del santo crucifico, por las velas veladas en el Santo Grial, con los milagritos del Santo Niño de Atocha, con los vestiditos de la Señora de Juquila, en fin, por protectores del camino como San Cristóbal que va pegado en todas las ruedas de la camioneta en la que viaja y así, el Presidente callejero que no es lo mismo que el ’presidente caballero’ de la reaccionaria Puebla, pues anda por todo el país y le hacen lo que el ’viento a Juárez’ y la verdad, jamás he entendido que no le hizo el viento al sagrado señor ex presidente Benito Juárez García…



Lo que es cierto es que en esta gira mostrará que todavía tiene el ánimo y la fuerza para enfrentar a los desgraciadísimos ultraderechistas enemigos del pueblo y del progreso de los jodidos que andan pregonando que debe dejar el poder y largarse mucho a la Chingada, que es el nombre del ranchito que tiene en Palenque, y la neta es que esos grupitos de animosos e ineficientes políticos de la ’oposición’ no son manipulados por ninguna fuerza extraña, ellos solititos se dan cuerda y andan arriba de sus autos tocando el claxon para que se levanten los huevones que están durmiendo en sus casas, y hacen la ’manifestación’ porque no pueden andar caminando por las calles y correr el riesgo de que salgan los miembros del infelizaje nacional que son bravos y profundamente adoradores de AMLO, a darles una sopita de su propio chocolate.



Pues lo que hemos dicho, la polarización de las posturas y los radicalismos de unos y de otros, de los reaccionarios en su vana lucha por darle el golpe de Estado a AMLO, con simples discursitos y mensajes en redes sociales, y ahora, ya entenderán cuando les hemos advertido que los radicales admiradores y simpatizantes de AMLO, guiados por algunos jefes de tribus que andan en la búsqueda de reflectores y de la lucha por controlar Morena, desatarán las cadenas del control de los miembros del infelizaje nacional y saldrán a las calles los grupos, que dicen son seis mil, de los comités para la defensa de AMLO, y esto puede ocasionar golpes y encuentros, unos van a pie con bates, varillas, piedras y el ánimo levantado para la defensa de su líder, y los otros, cómodamente sentadotes en sus autos tocando el claxon, y cuando esto se dé, ya veremos el corredero y los actos de vandalismo que se van a provocar y veremos las miles de declaraciones acusándose de la extrema violencia, los unos y otros, el caso es que comenzarán el desmadre y cuando inician los desmadres en el país, ni quién los pare, porque nos encanta la violencia a pesar de que todos se declaran pacifistas y apegados al derecho, que no tiene más que caminos chuecos.



Y mientras esto sucede, el jefe andará en los caminos nacionales dando sus mensajes y llamando al cambio, sin duda lo va a generar, no lo dude nadie, AMLO es tan necio que es capaz de hacer cualquier cosa a pesar de que existan grupos que le critiquen, y entre más lo hagan, pues más necio se pondrá, aplicará los cambios les gusten o no a los pequeñoburgueses y a los intelectuales orgánicos o a los nuevos miembros del grupo de los ’científicos de la reacción’… ésta sería una buena historia para iniciar una serie de grabaciones por parte del propagandista de AMLO: Epigmenio Ibarra, el nuevo creador de sueños, no hay duda, las crisis dan buenos negocios, a veces, cuando se anda cerca del que manda… y se han puesto a pensar: Y SI AMLO SE CONTAGIA EN EL CAMINO…. ¿QUÉ PASARÁ?… PUES OTRO ENORME DESMADRE NACIONAL… total, nos encantan los desmadres.



[email protected]