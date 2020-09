’Y vosotros ¿quién decís que soy yo?’.

La Palabra de Dios



Viernes 25 septiembre, 2020



Primera lectura

Eclesiastés (Cohélet) 3, 1-11

Hay un tiempo para cada cosa

y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo.

Hay un tiempo para nacer y otro para morir;

uno para plantar y otro para arrancar lo plantado.

Hay un tiempo para matar y otro para curar;

uno para destruir y otro para edificar.

Hay un tiempo para llorar y otro para reír;

uno para gemir y otro para bailar.

Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas;

uno para abrazarse y otro para separarse.

Hay un tiempo para ganar y otro para perder;

uno para retener y otro para desechar.

Hay un tiempo para rasgar y otro para coser;

uno para callar y otro para hablar.

Hay un tiempo para amar y otro para odiar;

uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz.



¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen.



Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él; pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin.

Palabra de Dios

Te alabamos Señor



Salmo Responsorial

Salmo 143, 1a y 2abc. 3-4

R. (1a) Bendito sea el Señor, mi fortaleza.

Bendito sea el Señor,

mi roca firme;

él adiestró mis manos y mis dedos

para luchar en lides. R.

R. Bendito sea el Señor, mi fortaleza.

El es mi amigo fiel, mi fortaleza,

mi seguro escondite,

escudo en que me amparo,

el que los pueblos a mis plantas rinde. R.

R. Bendito sea el Señor, mi fortaleza.

Señor, ¿Qué tiene el hombre

para que en él te fijes?

¿Qué hay en él de valor,

para que así lo estimes?

El hombre es como un soplo;

sus días, como sombra que se extingue. R.

R. Bendito sea el Señor, mi fortaleza.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mc 10, 45

R. Aleluya, aleluya.

Jesucristo vino a servir

y a dar su vida por la salvación de todos.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 9, 18-22

Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ’¿Quién dice la gente que soy yo?’ Ellos contestaron: ’Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los antiguos profetas, que ha resucitado’.



Él les dijo: ’Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?’ Respondió Pedro: ’El Mesías de Dios’. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie.



Después les dijo: ’Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Todo tiene su tiempo y su momento

’Todo tiene su tiempo y su momento’, es lo que nos enuncia el Eclesiastés en la primera lectura. Es cierto, cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que morimos, tenemos la posibilidad de realizar diversas acciones, tanto buenas como malas. De lo que se trata es que, ejerciendo nuestra libertad, acertemos con las buenas, es decir con aquellas que nos llevan a encontrar el sentido y el disfrute de la vida.



Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano y amigo, vino para echarnos una mano señalándonos las acciones que debemos vivir y las que debemos rechazar en ese nuestro deseo inextinguible de ser felices y desterrar la tristeza y la angustia de nuestro corazón.



En nuestra sociedad occidental la vida diaria está presidida por la prisa. Muchas personas exclaman: ’No tengo tiempo para casi nada’. Debemos serenar nuestra existencia. Descubrir qué es lo importante en nuestra vida, que coincide con lo señalado por Jesús y su evangelio, que coincide con lo que llena el corazón y… darle el tiempo necesario. Y a lo que nos deja el corazón vacío… no darle ni un segundo de nuestra vida



¿Quién decís que soy yo?

Gran parte de nuestra vida está determinada, no por cualquier tipo de personas, sino por las personas que hemos dejado que entren en nuestro corazón. Son esas personas que nos quieren y a las que queremos, esas personas a las que escuchamos y nos escuchan, esas personas a las que siempre podemos acudir en los momentos buenos y en los otros, esas personas en definitiva que entran de lleno en nuestra vida, después de un proceso, casi siempre lento, de acercamiento mutuo.



Hoy Jesús en el evangelio, hace una pregunta al principio digamos general pero luego ’demasiado’ personal a sus apóstoles: ’Y vosotros ¿quién decís que soy yo?’. Es una pregunta que también nos dirige a cada uno de nosotros. Podemos dar respuestas generales, ya sabidas, de ’libro’. Pero cada uno de nosotros hemos de responder desde nuestras vivencias, desde nuestro trato personal con Jesús, con sus momentos de luz y de sombras, desde nuestro deseo, a pesar de nuestros fallos, de seguirle y nombrarle el Señor de nuestra vida… Por supuesto que nos valen las respuestas que otros cristianos han dado, pero siempre con los matices únicos y personales de nuestra relación con Jesús: ’Tú eres el Mesías de Dios’, ’el Hijo de Dios vivo’, ’Tú eres la luz de mis días y de mis noches’, ’Tú sabes, Señor, que soy tuyo’, ’Tú eres el Señor de mi vida, mi gran amigo…’. A cada uno de nosotros con nuestras palabras nos toca responder a la pregunta que Jesús nos hace: ’Y vosotros ¿quién decís que soy yo?’.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)