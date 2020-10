Ya basta con violencia política contra mujeres en Michoacán

MORELIA, Mich.- Encabezaron el Sexto Foro Nacional ’Empoderamiento y Derechos de las Mujeres, Rumbo a la Erradicación del Feminicidio en México’ La Arq. Mirna Acosta, presidenta Municipal de Copándaro, y el concejal de la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, Víctor Otero.



Este foro sirvió de escenario para la reflexión y denuncia en donde se expusieron ideas respecto a la importancia de trabajar en el tema de la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres.

Víctor Otero en su participación a manera de semblanza y reflexión de distintos hechos a nivel nacional en los temas de feminicidio, ya que tiene amplia experiencia en el activismo y la lucha social para combatir el feminicidio en nuestro país, el cual también es Concejal de la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, hizo un recuento y análisis de casos de feminicidio en México, como el de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y el del llamado ’Monstruo de Ecatepec’, casos que han cimbrado e indignado a la sociedad los detalles de hechos que hablan de que la mujer, para algunos hombres, es un objeto sin valor, derivado también de infancias donde el deterioro familiar es caldo de cultivo para atrocidades inconfesables contra la mujer.

En sus conclusiones Otero expuso los avances en cuanto a legislación en la materia y la del delito de feminicidio, una lucha inacabada que requiere la recomposición a toda costa del tejido social, dichos avances en materia de leyes no han podido revertir la escalada de violencia contra las mujeres ya que de enero a junio de 2020 se hayan registrado 489 feminicidios, lo que significa casi un 10% más que en el año inmediato anterior, ante lo cual externó que el Estado ha sido rebasado en su obligación de garantizar seguridad hacia las mujeres.

En el Foro también participaron la activista Jazmín Ocampo Palacios; la actriz y cantante, Jaqueline Goldsmith y la Dra. Verónica Hernández Zamudio, quienes expusieron desde su propia óptica y experiencia las distintas problemáticas que la mujer mexicana sufre en el campo laboral, social, educativo, académico y artístico.

Coincidieron las y los participantes en sus en donde destaca la exigencia para que las autoridades trabajen en construir planteamientos y leyes que vengan a revertir los efectos de una sociedad hetero patriarcal a efecto de empoderar a las mujeres y tengan la garantía de leyes de protección eficaces.

La coordinadora de alcaldes Michoacanos de Morena, Mirna Acosta, expresó que la violencia contra las mujeres en la entidad ha tomado especial relevancia derivado de ’acontecimientos infames que violentan a las mujeres y en una gran cantidad de ocasiones terminan con la vida de las féminas, en el hogar, la escuela, empleo y en particular se sufre bastante violencia en la vida política.

Ya que es notoria la exclusión de los perfiles femeninos que tienen que trabajar el doble para poder destacar y crecer en un campo dominado por los hombres. En los últimos meses se ha incrementado la violencia contra las mujeres y no solo en el tema de feminicidio, sino en política, empleo y salarios hemos sido discriminadas.’ Sostuvo.

Las mujeres y hombres que asistieron al Foro debieron guardar las medidas de sana distancia y protección contra la pandemia de Covid19, a pesar de dicho distanciamiento necesario era evidente la calidez y cordialidad en cada una de las participaciones; hubo un momento de tristeza en el acto al rememorar el caso de la maestra Jéssica González, la joven que recientemente fue víctima fatal de feminicidio en la entidad y que se convirtió en símbolo de los movimientos feministas en Michoacán.

Mirna Acosta insistió en buscar la igualdad entre hombres y mujeres, en la que se respeten los derechos de ambos, y señaló que es importante el empoderamiento de los hombres para generar la igualdad de género.