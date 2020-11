Ya basta de corrupción, nepotismo e inseguridad en Chiconcuac gobernado Catalina Velasco

¨Ya basta ya basta¨ del mal Gobierno de Catalina Velasco, lleno de corrupción, Nepotismo y abusos en Chiconcuac

* Pobladores del municipio de Chiconcuac denuncian a este medio de comunicación con el lema ¨Ya basta, Ya basta¨,

Catalina Velasco, se adjudica obras de ex-priista y ex¬-presidente Rigoberto Flores Sánchez alias el caníbal, el centro cultural Chiconcuac.

Revive obras de ex-priistas catalina Velasco, inseguridad y falta de obras en el municipio.

Chiconcuac Estado de Mexico :Hoy vemos que la cuarta transformación destrozando el estado mexiquense con los malos gobiernos y sus compromisos de campañas han quedado en el olvido ,a hoy la disque la cuarta transformación, ha dejado todo el país está muy mal , sino también en el municipio de Chiconcuac ,donde a hoy vemos una presidenta municipal Catalina Velasco ,quien está haciendo de las suyas con nepotismo y que se quieren hacer de un puesto que está ubicado en la en la calle en arroyos central de la Guerrero entre Iturbide e ingreso , donde el jefe de reglamentos Orlando Ramos Ramos se quiere adueñar de un lugar , donde quiere poner un puesto en el lugar entes mencionado ,

Asi mimo la alcaldesa deja que su familia este haciendo mal uso del poder en la cual su hermana y esposa del mentado burra otro delincuente que de ahí se hace un cuello de botella no solamente con los comerciantes sino que nos las personas que nos visitan

Los comerciantes tienen que hoy despertar a un pueblo dormido, haciendo valer los derechos porque esta señora al ver que nadie hace nada en un pueblo está así, está empezando ya hacer de las suyas. En entrevistas comerciantes manifestaron su enojo, expresando con palabras fuertes no permitamos estos abusos de poder de la presidenta Catalina Velasco

Por otra parte investigando con la administraciones anteriores hay no existe ningún puesto en dicha calles, en las cuales ellos hacen mención que Qué es un puesto que está en litigio cosa que no es cierto

Comerciantes invitaron al pueblo en general a despertar y no permitir que sigan todas estas anomalías atropellos y abusos de poder que estamos siendo pues a objeto la administración , cabe mencionar que el jefe de reglamentos actúa con una prepotencia y una y un vocabulario Búrlate grosero altivo antes los comerciantes

Hoy en día todos los comerciantes del municipio de Chiconcuac , han sido afectados por la comunidad de Zapotlán municipio de Atenco , donde ha invadido los límites con el municipio de Chiconcuac ,en la cual ellos tienen un horario abierto al público sin medidas de sanidad, donde las normas que exigen para ejercer un comercio con respecto que hoy en día covid-19 y todo esto pasan por alto , expresaron que están padeciendo todos los comerciantes y además que con esos horarios hoy en día ellos afectan todo el comercio y la presidenta hace caso omiso en los horarios .

Estas situaciones de Atenco en la comunidad de Zapotlan , siguen creciendo hoy en día que no solamente el municipio de Atenco va a poner más comerciantes sino que también se están sumando hoy en día es municipio de Chiautla, en donde también ya están por poner una plaza comercial en unos terrenos , con diferentes horarios , donde chocaran ,los horarios y perjudicara al comercio de Chiconcuac y en la cual se ve afectada hoy en día una economía de todos los chicos vaqueros pedimos a todos los comerciantes El Despertar ya y hacer una manifestación con esta señora que no hace nada y sabemos que ella en su vida jamás ha sido comercial que quizá por eso ella desconoce Entonces sí y citamos invitamos perdón a un pueblo a unirse a estos descontentos y no permitamos que esta señora nuevamente haga de las suyas recibiendo dádivas muy generosas por parte de aquellos que están aprovechando la situación para poner ser hoy en día más comerciantes solamente como lo mencionamos no solamente en Zapotlán sino también hoy también su estado que estando en

También se acerca la temporada alta lo que es noviembre y diciembre saben que la presidenta desde que entró no ha tenido la capacidad de quitar esos Invasores que están en la Xochimilco ubicados ,cómo es la banda del macanas que hasta la fecha ya los tomó Bajo su cobijo recibiendo y cobrando ya cobrándoles ya piso de Plaza cosas que sabemos que la Xochimilco es una Avenida restringida Y nuevamente altera no solamente altera la economía de todos los comerciantes sino también hacen de ahí un tráfico que no permiten la realidad de todos aquellos que nos visitan

Así como también exigen que se cumpla con la seguridad en todo el municipio, y en especial la entrada principal de la Xochimilco en la cual la vialidad segura

Donde llegarán el turismo en noviembre y diciembre, se pide aue exita una seguridad, por parte de la Policía Municipal, donde la actualidad, no actúa y no se ve presencia de ellos y menos en vialidad del municipio

Si se ve la seguridad pública y vialidad en esas fechas los únicos que están pagando los platos rotos serán los visitantes y los comerciantes

Así mismo el rezago que existe expresan, los habitantes Ya basta Ya basta, en el municipio no existen obras de la señora qa hoy engañan a los pobladores con la cuarta transformación no solamente a nivel nacional fuimos engañados, expresaron sino a qui en Chiconcuac el municipio está muy mal Gobernado

Expresaron, los habitantes no vamos a permitir que señora Catalina Velasco, siga abusando con sus gente, la gente quiere obras que las demuestre, se preguntan la gente,)?¿Cuál es su cuarta transformación no nos engañen con unos cuartitos que intenta poner y que cacaraquea como si fueran obras de Gran Impacto y ahira se quiere adjudicar con obras del expriista Rigoberto Flores alias el Canival, obras que anunciará en su 2 informe, donde no pudo hacer más que otra cosa. Solo rehabilitar el centro cultural Chiconcuac

La ciudadanía invito a pueblo y general a manifestarnos a exigir nuestros derechos hacer que ellos cumplan lo que prometieron y que no lo han hecho no lo permitamos Ya basta Ya basta Próximamente convocaremos a una manifestación y un Platón con nuestras autoridades en la cual si no tienen la capacidad exigiremos su destitución de todo